Diamond Tema'nın X Hesabı Erişime Engellendi
YouTube'da yaptığı yayınlarla tanınan Diamond Tema, X hesabının engellendiğini açıkladı. Diamond Tema'nın hesabı Türkiye'den erişilemiyor. Hesabının gündeme dair yaptığı yorumlar nedeniyle kapatıldığını iddia eden Diamond Tema, bundan sonra X'te yer almayacağını duyurdu.
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YouTube içerikleriyle tanınan Diamond Tema'nın X hesabı engellendi.
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Diamond Tema bir daha X'te yer almayacağını duyurdu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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