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Diamond Tema'nın X Hesabı Erişime Engellendi

Diamond Tema'nın X Hesabı Erişime Engellendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.04.2025 - 23:58

YouTube'da yaptığı yayınlarla tanınan Diamond Tema, X hesabının engellendiğini açıkladı. Diamond Tema'nın hesabı Türkiye'den erişilemiyor. Hesabının gündeme dair yaptığı yorumlar nedeniyle kapatıldığını iddia eden Diamond Tema, bundan sonra X'te yer almayacağını duyurdu.

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YouTube içerikleriyle tanınan Diamond Tema'nın X hesabı engellendi.

YouTube içerikleriyle tanınan Diamond Tema'nın X hesabı engellendi.

Özellikle Asrın Tok ile yaptığı YouTube yayını ile birçok kişi tarafından tanınan Diamond Tema, zaman zaman yayınlarıyla tepki çekiyordu. O yayını sebebiyle de soruşturma geçiren kullanıcının X hesabı bugün itibariyle mahkeme kararıyla Türkiye'den erişime kapatıldı.

Diamond Tema bir daha X'te yer almayacağını duyurdu.

Diamond Tema bir daha X'te yer almayacağını duyurdu.

'Artık Twitter'da yokuz' diyen Diamond Tema şu açıklamayı yaptı: 

'diamond_tema kullanıcı adlı Twitter (Yeni adıyla X) profilim mahkeme kararıyla erişime engellenmiş. Son günlerde gündeme dair yaptığım paylaşımlar hükûmetin zoruna gitmiş olacak ki kapattırmışlar. Zaten sevmiyordum da, saldırgan ergenlerin sabah akşam birilerini linçlemek için kullandığı, herkesin 20 küsur sahte profille dolaştığı bir yere dönüşmüştü bu yüzden de nadiren kullanıyordum. Eh, bundan sonra hiç kullanmam olur biter. Yeni bir profil falan da açmayacağım. Rezil bir platformdu, rezilliğini tescillemiş oldu. Haberiniz olsun, artık Twitter'da yokuz.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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