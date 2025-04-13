Diamond Tema'nın X Hesabı Erişime Engellendi

'Artık Twitter'da yokuz' diyen Diamond Tema şu açıklamayı yaptı:

'diamond_tema kullanıcı adlı Twitter (Yeni adıyla X) profilim mahkeme kararıyla erişime engellenmiş. Son günlerde gündeme dair yaptığım paylaşımlar hükûmetin zoruna gitmiş olacak ki kapattırmışlar. Zaten sevmiyordum da, saldırgan ergenlerin sabah akşam birilerini linçlemek için kullandığı, herkesin 20 küsur sahte profille dolaştığı bir yere dönüşmüştü bu yüzden de nadiren kullanıyordum. Eh, bundan sonra hiç kullanmam olur biter. Yeni bir profil falan da açmayacağım. Rezil bir platformdu, rezilliğini tescillemiş oldu. Haberiniz olsun, artık Twitter'da yokuz.'