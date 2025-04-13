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WhatsApp Mesajları İfşa Olan Doktorların Serbest Kalması Tepki Çekti

WhatsApp Mesajları İfşa Olan Doktorların Serbest Kalması Tepki Çekti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.04.2025 - 23:41

Dün, Konya’daki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli doktorlara ait olduğu iddia edilen WhatsApp yazışmalarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Yazışmalarda bazı doktorların kadın hastalar hakkında cinsiyetçi ve aşağılayıcı ifadeler kullandığı görülüyordu.

Soruşturma kapsamında 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak' suçlamalarıyla gözaltına alınan doktorlar, adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu serbest kalma haberinin ardından özellikle kadınlardan tepki gecikmedi. Hiçbir yerde güvende olmadıklarını söyleyen kadınlar karara tepkili.

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Adli kontrol şartıyla serbest kaldılar.

Adli kontrol şartıyla serbest kaldılar.

Konya’daki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan bazı doktorlara ait olduğu öne sürülen WhatsApp yazışmaları, büyük tepki çekti. 

'Özel hayatın gizliliğini ihlal' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak' suçlamalarıyla gözaltına alınan iki doktor, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan doktorlar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu kararın ardından tepkiler gecikmedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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