WhatsApp Mesajları İfşa Olan Doktorların Serbest Kalması Tepki Çekti

Dün, Konya’daki Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli doktorlara ait olduğu iddia edilen WhatsApp yazışmalarıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Yazışmalarda bazı doktorların kadın hastalar hakkında cinsiyetçi ve aşağılayıcı ifadeler kullandığı görülüyordu.

Soruşturma kapsamında 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak paylaşmak' suçlamalarıyla gözaltına alınan doktorlar, adliyedeki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu serbest kalma haberinin ardından özellikle kadınlardan tepki gecikmedi. Hiçbir yerde güvende olmadıklarını söyleyen kadınlar karara tepkili.