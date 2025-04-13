Gazeteci Fikret Bila, PKK Fesih Kongresi İçin Tarihin Belli Olduğunu Söyledi
Devlet Bahçeli'nin 'umut hakkı' çıkışıyla başlayan süreç bir süredir hızlanarak İmralı'nın da dahil olduğu görüşmelere evrildi. İmralı Heyeti'nin son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından 'yasal güvence' terimi konuşulmaya başlandı.
Gazeteci Fikret Bila da PKK için fesih kongresine dair tarihin belirlendiğini iddia etti.
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PKK için fesih kararı bekleniyor.
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Fesih için kongre kararı belli oldu.
Hükümet kongreden sonra adım atacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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