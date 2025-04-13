Gazeteci Fikret Bila, PKK Fesih Kongresi İçin Tarihin Belli Olduğunu Söyledi

İddiaya göre örgütün fesih kararının ardından hükümet de yasal güvence için bir çerçeve belirleyerek adımlar atacak. 5 Mayıs tarihine kadar İmralı Heyeti de Kandil ve Avrupa'daki PKK yöneticileriyle görüşecek.

Görüşmelerin ardından heyet İmralı'ya giderek Öcalan'dan yazılı bir metin alacak ve PKK fesih kongresinde bu mesaj okunacak.