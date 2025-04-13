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Gazeteci Fikret Bila, PKK Fesih Kongresi İçin Tarihin Belli Olduğunu Söyledi

Gazeteci Fikret Bila, PKK Fesih Kongresi İçin Tarihin Belli Olduğunu Söyledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.04.2025 - 17:40

Devlet Bahçeli'nin 'umut hakkı' çıkışıyla başlayan süreç bir süredir hızlanarak İmralı'nın da dahil olduğu görüşmelere evrildi. İmralı Heyeti'nin son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından 'yasal güvence' terimi konuşulmaya başlandı. 

Gazeteci Fikret Bila da PKK için fesih kongresine dair tarihin belirlendiğini iddia etti.

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PKK için fesih kararı bekleniyor.

PKK için fesih kararı bekleniyor.

Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından kendisini feshetmesi beklenen PKK henüz bir adım atmış değil. İmralı Heyeti ise görüşmelerini sürdürüyor. 

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen heyet, iktidar tarafının da yasal güvenceye karşı negatif olmadığını söyledi.

Fesih için kongre kararı belli oldu.

Fesih için kongre kararı belli oldu.

Gazeteci Fikret Bila, Halk Tv'de Gökmen Karadağ'ın 'Açıkça' programında örgütün fesih için tarih ve yeri belirlediğini iddia etti. Bila'ya göre PKK, Irak'ın Süleymaniye kentinde toplanacak. Bila örgütün tarih olarak 5 Mayıs'a hazırlandığını söyledi.

Hükümet kongreden sonra adım atacak.

Hükümet kongreden sonra adım atacak.

İddiaya göre örgütün fesih kararının ardından hükümet de yasal güvence için bir çerçeve belirleyerek adımlar atacak. 5 Mayıs tarihine kadar İmralı Heyeti de Kandil ve Avrupa'daki PKK yöneticileriyle görüşecek. 

Görüşmelerin ardından heyet İmralı'ya giderek Öcalan'dan yazılı bir metin alacak ve PKK fesih kongresinde bu mesaj okunacak.

MİT de çalışma yapıyor.

MİT de çalışma yapıyor.

Bila, MİT'in de çalışmalar yaptığını söyleyerek şunları söyledi: 

'Silah bırakanlara yönelik nasıl bir süreç izleneceği, nerelere yerleştirilecekleri ve nasıl bir muamele görecekleriyle ilgili çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmaların sonucunda bazı yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi de mümkün görünüyor.

 DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli'nin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’le yaptığı görüşmenin ardından, Güler’in Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’la bir araya gelmesi, iktidar cephesinde de bu konuda yoğun bir hazırlık sürecinin işlediğini gösteriyor.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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