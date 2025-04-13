Samsun'daki Mitingde İBB'ye Yüzlerce Müfettiş Gönderildiğini Söyleyen Özel "Dosyada Hiçbir Kanıt Yok" Dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü ve erken seçim talebi için tüm şehirlerimizde miting düzenleneceğini duyurmuştu. Bugün CHP Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda, halkla buluştu. 'Millet iradesine sahip çıkıyor' ismiyle yola çıkan ekip mitinge Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okuyarak başladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dava süreci ile ilgili detayları da paylaştı. Herhangi bir kanıt ya da iddiaları destekleyecek bir tanığın bulunmadığını belirten Özel, 'Adı Meşe, Ladin ve Çınar olan üç odundan başka tanık yok' dedi.
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Ekrem İmamoğlu 19 Mart sabahı gözaltına alınmış, gözaltı sürecinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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