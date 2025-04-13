Samsun'daki Mitingde İBB'ye Yüzlerce Müfettiş Gönderildiğini Söyleyen Özel "Dosyada Hiçbir Kanıt Yok" Dedi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü ve erken seçim talebi için tüm şehirlerimizde miting düzenleneceğini duyurmuştu. Bugün CHP Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda, halkla buluştu. 'Millet iradesine sahip çıkıyor' ismiyle yola çıkan ekip mitinge Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okuyarak başladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dava süreci ile ilgili detayları da paylaştı. Herhangi bir kanıt ya da iddiaları destekleyecek bir tanığın bulunmadığını belirten Özel, 'Adı Meşe, Ladin ve Çınar olan üç odundan başka tanık yok' dedi.