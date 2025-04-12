Eskişehir'de Cumhurbaşkanı Adayı Olacağını Açıklayan Vatandaş Hayalinde Tasarladığı Ülke ile Beyin Yaktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacağını açıklamasının ardından ülkede sular durulmak bilmedi. Önce diploması iptal edilen İmamoğlu, sabahına gözaltına alındı. 4 günlük gözaltı sürecinin ardından ise tutuklandı. Bugün hala cezaevinde olan İmamoğlu, yapılan seçim ile CHP'nin resmi olarak cumhurbaşkanı adayı oldu. Bunun üzerine de erken seçim ihtimali güçlenmeye başladı.

Eskişehir'de bir kadın, cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi. Tüm siyasi parti liderlerini danışman olarak atayacağını söyleyen kadın çektiği bir video ile adaylığını duyurdu.