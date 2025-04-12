Eskişehir'de Cumhurbaşkanı Adayı Olacağını Açıklayan Vatandaş Hayalinde Tasarladığı Ülke ile Beyin Yaktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığına adaylığını koyacağını açıklamasının ardından ülkede sular durulmak bilmedi. Önce diploması iptal edilen İmamoğlu, sabahına gözaltına alındı. 4 günlük gözaltı sürecinin ardından ise tutuklandı. Bugün hala cezaevinde olan İmamoğlu, yapılan seçim ile CHP'nin resmi olarak cumhurbaşkanı adayı oldu. Bunun üzerine de erken seçim ihtimali güçlenmeye başladı.
Eskişehir'de bir kadın, cumhurbaşkanı adayı olacağını söyledi. Tüm siyasi parti liderlerini danışman olarak atayacağını söyleyen kadın çektiği bir video ile adaylığını duyurdu.
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Kadın ayrıca uzun bir seçim vaadi sundu ve yaratmak istediği ülkeyi uzun uzun anlattı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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Hanımefendi, kokoyu azalt kafan gitmiş 😁
bu aralar bu ablanın aldığından almak lazım kafayı herşeye takmamak için 🤣🤣
okuyorum derken gelip alacaklar sandım polis :))