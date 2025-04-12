Hindistan'da Yaşadıklarına Sitem Ederek Yürüyen Kadın Bir 'Sadu'nun Beklenmedik Uyarısıyla Şaşkına Döndü

Hindistan, dünya üzerindeki en ilginç yerlerden biri. Tarihin derinliklerinden gelen gelenekleri, mistik ritüelleri ve renkli festivalleri ile Hindistan, her biri kendi başına birer keşif olan birçok farklı yüzü barındırır. Bu yüzden Hindistan en çok turist ağırlayan ülkelerden biri.

'gezgin.voyageuse' isimli sosyal medya kullanıcısı, Hindistan'da yaşadıklarına sitem ederek yürürken yanından geçen bir Sadu kafasına dokunarak sakinleştirmeye çalıştı. Neye uğradığını şaşıran kadının o anları izleyenleri güldürdü.