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Hindistan'da Yaşadıklarına Sitem Ederek Yürüyen Kadın Bir 'Sadu'nun Beklenmedik Uyarısıyla Şaşkına Döndü

Hindistan'da Yaşadıklarına Sitem Ederek Yürüyen Kadın Bir 'Sadu'nun Beklenmedik Uyarısıyla Şaşkına Döndü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.04.2025 - 18:06 Son Güncelleme: 12.04.2025 - 19:05

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Hindistan, dünya üzerindeki en ilginç yerlerden biri. Tarihin derinliklerinden gelen gelenekleri, mistik ritüelleri ve renkli festivalleri ile Hindistan, her biri kendi başına birer keşif olan birçok farklı yüzü barındırır. Bu yüzden Hindistan en çok turist ağırlayan ülkelerden biri. 

'gezgin.voyageuse' isimli sosyal medya kullanıcısı, Hindistan'da yaşadıklarına sitem ederek yürürken yanından geçen bir Sadu kafasına dokunarak sakinleştirmeye çalıştı. Neye uğradığını şaşıran kadının o anları izleyenleri güldürdü.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DHd0px...
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Buradan izleyebilirsiniz;

Sadu'lar ruhsal disipline ermek için sabit bir yolu takip eden kişiler olarak tanımlanır.

Sadu'lar ruhsal disipline ermek için sabit bir yolu takip eden kişiler olarak tanımlanır.

Hindistan'ın mistik topraklarında yaşayan ve kendilerini tamamen dini ve spiritüel yaşama adayan Sadu'lar, etkileyici yaşam tarzları ve benzersiz inançlarıyla dikkat çekerler. Hayatlarını dünyevi zevklerden uzak, tamamen maneviyata adayan bu insanlar, Hinduizm'in en katı ve en disiplinli takipçileri olarak bilinirler. Çoğunlukla renkli ve gösterişli kıyafetler giyerler, genellikle dini semboller ve işaretlerle süslenmiş vücutlarıyla tanınırlar. Sadu'lar, sadece Hindistan'ın değil, dünya kültürünün de önemli bir parçasıdır. Sadu'lar ülkeyi ziyaret eden turistlerin de dikkatlerini çeker.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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