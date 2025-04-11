İzmir'de Fizyoterapist Olduğunu İddia Eden Bir Şahsın Kullandığı İlkel Yöntem Gündem Oldu

Günümüz modern sağlık dünyasında, alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı hala devam ediyor. İnsanların sağlık sorunlarına farklı bir bakış açısı getiren ve çoğu zaman doğal yöntemlerle tedavi sağlayan bu alternatifler, tıp dünyasında önemli bir yer tutuyor.

İzmir'de fizyoterapist ve kayroterapist olduğunu iddia eden bir şahsın kullandığı yöntem sosyal medyada viral oldu. Tahtalarla yaptığı düzenekle hastayı tedavi ettiğini iddia eden şahıs, sosyal medya hesabından uyguladığı diğer tedavi yöntemlerini de paylaştı.