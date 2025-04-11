İzmir'de Fizyoterapist Olduğunu İddia Eden Bir Şahsın Kullandığı İlkel Yöntem Gündem Oldu

Günümüz modern sağlık dünyasında, alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı hala devam ediyor. İnsanların sağlık sorunlarına farklı bir bakış açısı getiren ve çoğu zaman doğal yöntemlerle tedavi sağlayan bu alternatifler, tıp dünyasında önemli bir yer tutuyor.
İzmir'de fizyoterapist ve kayroterapist olduğunu iddia eden bir şahsın kullandığı yöntem sosyal medyada viral oldu. Tahtalarla yaptığı düzenekle hastayı tedavi ettiğini iddia eden şahıs, sosyal medya hesabından uyguladığı diğer tedavi yöntemlerini de paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Elleri ve ayaklarından bir düzeneğe bağladığı hastasına çeşitli hareketler yaptıran şahıs o anları kaydetti.
O tedavi yöntemine güldüren yorumlar da geldi;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Bu düpedüz isa'nın çilesi filmi çarmıha geriliyor as 😁
Bi ara youtubeda çok fizyoterapi videoları izliyordum. Şu mekanizmayı fizyoterapiste ver bazı hastaların seanslarında kullanılır yani onu söyleyeyim. Mekani... Devamını Gör