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İzmir'de Fizyoterapist Olduğunu İddia Eden Bir Şahsın Kullandığı İlkel Yöntem Gündem Oldu

İzmir'de Fizyoterapist Olduğunu İddia Eden Bir Şahsın Kullandığı İlkel Yöntem Gündem Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.04.2025 - 23:13

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Günümüz modern sağlık dünyasında, alternatif tedavi yöntemlerinin kullanımı hala devam ediyor. İnsanların sağlık sorunlarına farklı bir bakış açısı getiren ve çoğu zaman doğal yöntemlerle tedavi sağlayan bu alternatifler, tıp dünyasında önemli bir yer tutuyor. 

İzmir'de fizyoterapist ve kayroterapist olduğunu iddia eden bir şahsın kullandığı yöntem sosyal medyada viral oldu. Tahtalarla yaptığı düzenekle hastayı tedavi ettiğini iddia eden şahıs, sosyal medya hesabından uyguladığı diğer tedavi yöntemlerini de paylaştı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Elleri ve ayaklarından bir düzeneğe bağladığı hastasına çeşitli hareketler yaptıran şahıs o anları kaydetti.

Elleri ve ayaklarından bir düzeneğe bağladığı hastasına çeşitli hareketler yaptıran şahıs o anları kaydetti.

Tedavinin sonunda hasta ise 'rahatladığını' belirtti.

O tedavi yöntemine güldüren yorumlar da geldi;

O tedavi yöntemine güldüren yorumlar da geldi;
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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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withlove

Bu düpedüz isa'nın çilesi filmi çarmıha geriliyor as 😁

Ercan

Bi ara youtubeda çok fizyoterapi videoları izliyordum. Şu mekanizmayı fizyoterapiste ver bazı hastaların seanslarında kullanılır yani onu söyleyeyim. Mekani... Devamını Gör