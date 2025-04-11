Giderek Sınırları Zorluyorlar: Bir Aile Mekana Ultrason Makinesi Getirerek Cinsiyeti Konuklarla Öğrendi

Günümüzde, çeşitli konseptlerde cinsiyet öğrenme partileri düzenlemek bir trend haline geldi. Bu partiler, beklenen bebeğin cinsiyetini eğlenceli ve heyecan verici bir şekilde duyurmak için düzenleniyor. Ancak bazıları, özgün ve sıradışı fikirleri ile herkesi hayrete düşürüyor.
Bir aile cinsiyet öğrenme partisinde sınırları zorladı. Partinin yapılacağı mekana ultrason cihazı getiren aile, cinsiyeti konuklarla birlikte öğrendi.
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Daha önce de her biri birbirinden ilginç cinsiyet partileri ile karşılaşmıştık.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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