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Giderek Sınırları Zorluyorlar: Bir Aile Mekana Ultrason Makinesi Getirerek Cinsiyeti Konuklarla Öğrendi

Giderek Sınırları Zorluyorlar: Bir Aile Mekana Ultrason Makinesi Getirerek Cinsiyeti Konuklarla Öğrendi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.04.2025 - 16:19

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Günümüzde, çeşitli konseptlerde cinsiyet öğrenme partileri düzenlemek bir trend haline geldi. Bu partiler, beklenen bebeğin cinsiyetini eğlenceli ve heyecan verici bir şekilde duyurmak için düzenleniyor. Ancak bazıları, özgün ve sıradışı fikirleri ile herkesi hayrete düşürüyor.

Bir aile cinsiyet öğrenme partisinde sınırları zorladı. Partinin yapılacağı mekana ultrason cihazı getiren aile, cinsiyeti konuklarla birlikte öğrendi.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Daha önce de her biri birbirinden ilginç cinsiyet partileri ile karşılaşmıştık.

Daha önce de her biri birbirinden ilginç cinsiyet partileri ile karşılaşmıştık.

Kimileri garipliğiyle kimileri ise ihtişamıyla her birimizi hayrete düşürmüştü. Bu partilerde meydana gelen kazalarda can kayıpları bile yaşanmıştı. Bebeklerinin cinsiyetini jet motorundan çıkacak dumanın rengi ile öğrenmek isteyen ailenin kiraladığı jet düşmüş, pilot ağır yaralanarak hasteneye kaldırılmıştı. Meksika'da gerçekleşen olayda pilot hayatını kaybetti.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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