Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasını İptal Eden İstanbul Üniversitesi İçin Savcılığa Suç Duyurusu Yapıldı
İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasınI iptal etmişti. Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız, Ekrem İmamoğlu’nun diploma ihtimalinin hukuksuz şekilde yapıldığı gerekçesiyle savcılığa İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.
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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması iptal edilmişti.
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T24’ten Türker Karapınar’ın haberine göre diploma ihtimali ile ilgili savcılığa suç duyurusu yapıldı.
Savcılık suç duyurusu sonrasında soruşturma başlattı.
Hasan Kulaksız’ın şikayet dilekçesi 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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