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Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasını İptal Eden İstanbul Üniversitesi İçin Savcılığa Suç Duyurusu Yapıldı

Ekrem İmamoğlu'nun Diplomasını İptal Eden İstanbul Üniversitesi İçin Savcılığa Suç Duyurusu Yapıldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.04.2025 - 16:04

İstanbul Üniversitesi Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diplomasınI iptal etmişti. Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız, Ekrem İmamoğlu’nun diploma ihtimalinin hukuksuz şekilde yapıldığı gerekçesiyle savcılığa İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması iptal edilmişti.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması iptal edilmişti.

Üniversiteden yapılan açıklamada İmamoğlu'nun ismi belirtilmemiş ancak YÖK kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 28 kişinin diplomalarının 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edildiğini duyurmuştu. 

Anadolu Ajansı (AA) Ekrem İmamoğlu'nun bu 28 kişi arasında olduğunu ifade etmişti.

T24’ten Türker Karapınar’ın haberine göre diploma ihtimali ile ilgili savcılığa suç duyurusu yapıldı.

T24’ten Türker Karapınar’ın haberine göre diploma ihtimali ile ilgili savcılığa suç duyurusu yapıldı.

Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verilen 11 Nisan 2025 tarihli suç duyurusu dilekçesinde, İmamoğlu’nun diplomasının 1994 yılında İstanbul Üniversitesi tarafından dekanlık ve rektörlük onayı ile düzenlenip resmi kayıtlara geçirildiği belirtildi. 

Dilekçede, “Bu durum, ‘kazanılmış hakların geri alınamazlığı’ ilkesi ve hukuk devleti güvencesi altında temel hakların korunması anlamına gelmektedir” denildi.

Kaynak

Savcılık suç duyurusu sonrasında soruşturma başlattı.

Savcılık suç duyurusu sonrasında soruşturma başlattı.

Hasan Kulaksız’ın suç duyurusu sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusu evrakını 2025/6307 numarasıyla kabul ederek, soruşturma aşamasını başlatmış oldu.

Hasan Kulaksız’ın şikayet dilekçesi 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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