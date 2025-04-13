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Zirai Don Felaketi: Ali Ekber Yıldırım’ın Paylaşımına Gelen Yorumlar Tehlikenin Boyutunu Ortaya Çıkardı

Zirai Don Felaketi: Ali Ekber Yıldırım’ın Paylaşımına Gelen Yorumlar Tehlikenin Boyutunu Ortaya Çıkardı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.04.2025 - 15:26

Nisan ayındaki soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları Anadolu’da birçok kentte sıfırın altına düşmüştü. Başta Ankara olmak üzere birçok kentte yoğun kar yağışı yaşanmıştı.

Nisan ayında yaşanan hava sıcaklığı düşüşü ise en çok çiftçiyi vurdu. Ekonomi Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın paylaşımına gelen cevaplar zirai don sebebiyle yaşanan felaketin büyüklüğünü ortaya çıkardı.

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Hava sıcaklıklarındaki ani düşüş sebebiyle ülkemizde çiftçiler zor durumda.

Hava sıcaklıklarındaki ani düşüş sebebiyle ülkemizde çiftçiler zor durumda.

Yurdun dört bir yanında yetişen kayısı, üzüm, fındık, narenciye ve meyve bahçeleri sıfırın altın düşen hava sıcaklığı ve kar yağışı nedeniyle büyük zarar gördü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yer yer sıcaklığın -15 dereceye düştüğü son 3 günde bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklık değerlerinin kaydedildiğini belirtti. 

Yumaklı, 'Tarihimizin en büyük zirai don olaylarından birini yaşadık' dedi.

Tarım konusunda Türkiye’nin önde gelen gazetecilerden Ali Ekber Yıldırım da Twitter’dan yaptığı paylaşımla zirai don tehlikesine dikkat çekti.

Ali Ekber Yıldırım’ın paylaşımı 👇

Ali Ekber Yıldırım’ın paylaşımı 👇
twitter.com

'Zirai don felaketi ülkeyi sardı. Ülkenin her yerinden zirai don görüntüleri geliyor.

- Ege’de ve Trakya’da üzüm bağları

- Malatya’da kayısı

- Karadeniz’de fındık

- Karaman’da elma

- Niğde’de patates

- Konya’da erken ekilen şekerpancarı, meyve bahçeleri Ve daha bir çok ilde tarla bitkileri, meyveler büyük zarar gördü.

Bunun faturası ağır olur. Ürünü zarar gören çiftçilere geçmiş olsun.'

Ali Ekber Yıldırım’ın paylaşımına Türkiye’nin dört bir yanından çiftçiler cevap verdi. 👇

Ali Ekber Yıldırım’ın paylaşımına Türkiye’nin dört bir yanından çiftçiler cevap verdi. 👇
twitter.com

'Hocam Malatya kaysısına dolu vurdu. Dün gece Malatya'nın tamamında gece kar yağışından sonra sabaha karşı -9 dereceyi gördü. Dalda 1 tane dahi çağla bırakmadı, yaprakları dahi yandı. 40 yıllık kayısı üreticisiyim böyle bir don olayı görmedim.'

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twitter.com

'Hatay'da limon bahçemizin hepsi yandı dondan dolayı...'

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twitter.com

'Ne varsa yandı gitti. Kayısıdan sonra armut ve kiraz da dün geceki donla yok oldu. Rabbim nasip etmedi bu yıl.. Çiftçinin işi çok zor ne yazık ki...'

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twitter.com

'Tokat, kiraz, şeftali, elma, tüm meyveler yandı.'

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twitter.com

'150 tane kiraz ağacımız vardı hepsini don vurmuş. Budamasını yaptırdım, damlama sulama düzenini kurdum. 1 senedir borcumu öderim diye hayalini kuruyordum. Malesef çiçeklerin hepsi gitmiş. Çitçilikten soğudum umudum kalmadı...'

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👇
twitter.com

'Bursa'da da aynısı. Ovasından dağ kesimine kadar yağan kar ve önceki 3 gecede bütün ürünler don tuttu. Çimlenme aşamasındaki ürünlerin telafisi bir şekilde olur ama ağaç türünden mesela Kiraz, çilek, erik ve ceviz vs gibi ürünlerin bu yıl ürün vermesi mümkün değil.'

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twitter.com

'Kayseri’de meyve adına hiç bi şey kalmadı.'

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twitter.com

'Hocam benim de Elazığ'da ceviz, üzüm bağlarımı don bitirdi.'

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twitter.com

'Bu sene gıda açısında korkunç bir kıtlık yılı olacak maalesef. Ve bunun enflasyona ciddi yansımaları olacak. Bir süre sonra gıda enflasyonunu konuşmaya başlarız.'

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twitter.com

'Taze meyve sebzede zaten enflasyon çok yüksekti. Bu don olayı hiç iyi olmadı. Zaten zor durumdaki çifti hasadının büyük kısmı satılabilir olmayacak.

Bu hem fiyatlara yansıyacak hem de yeni sezonda ekim için sermayeleri kurumuş olacak. Tarımda önemli desteklere acilen ihtiyaç var.'

Ali Ekber Yıldırım paylaşımına gelen yorumlar sonrasında ise şu açıklamada bulundu

Ali Ekber Yıldırım paylaşımına gelen yorumlar sonrasında ise şu açıklamada bulundu
twitter.com

'Türkiye dondu, zarar çok büyük. Bu mesaja gelen yorumlar, görseller, ülkenin nasıl bir felaketle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Yaşanan bu büyük zarar acilen telafi edilmeli. Çiftçi’ye nefes aldıracak önlemler açıklanmalı.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Cunku yurtdisindaki ciftci bu durumlarda IoT destekli hava tahmin sistemleri, sprinkle, dona karsi ruzgar makinalari, isitma sistemleri kullaniyor. Bizimkile... Devamını Gör

Fazilet Masal

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Abid Kav

malatya'da hasar yüzde 100. bakın 1 adet bile yok. yapraklar bile yandı. bu hasar ağacı perişan etti. seneye de bu ağaç meyve vermez.

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Her tarafa beton diken zihniyetin ortaya çıkardığı iklimsel sonuç.

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Kesinlikle.. Yaratıcının falan bir ilgisi yok bu işle. Hepsi beton ve betonları dikenlerin yüzünden. Sizinle aynı fikirdeyim ancak aynı betonlar ocak, şubat ... Devamını Gör