Zirai Don Felaketi: Ali Ekber Yıldırım’ın Paylaşımına Gelen Yorumlar Tehlikenin Boyutunu Ortaya Çıkardı
Nisan ayındaki soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları Anadolu’da birçok kentte sıfırın altına düşmüştü. Başta Ankara olmak üzere birçok kentte yoğun kar yağışı yaşanmıştı.
Nisan ayında yaşanan hava sıcaklığı düşüşü ise en çok çiftçiyi vurdu. Ekonomi Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın paylaşımına gelen cevaplar zirai don sebebiyle yaşanan felaketin büyüklüğünü ortaya çıkardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hava sıcaklıklarındaki ani düşüş sebebiyle ülkemizde çiftçiler zor durumda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ali Ekber Yıldırım’ın paylaşımı 👇
Ali Ekber Yıldırım’ın paylaşımına Türkiye’nin dört bir yanından çiftçiler cevap verdi. 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Ali Ekber Yıldırım paylaşımına gelen yorumlar sonrasında ise şu açıklamada bulundu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Cunku yurtdisindaki ciftci bu durumlarda IoT destekli hava tahmin sistemleri, sprinkle, dona karsi ruzgar makinalari, isitma sistemleri kullaniyor. Bizimkile... Devamını Gör
özellikle de Hollanda. Türkiye nin yarısı kadar bile yok ve tarımdan en az 20 yıl onimuzdeler. ürün yetiştirme oranları da bize göre çok fazla. toprak var şu... Devamını Gör
malatya'da hasar yüzde 100. bakın 1 adet bile yok. yapraklar bile yandı. bu hasar ağacı perişan etti. seneye de bu ağaç meyve vermez.
Her tarafa beton diken zihniyetin ortaya çıkardığı iklimsel sonuç.
Kesinlikle.. Yaratıcının falan bir ilgisi yok bu işle. Hepsi beton ve betonları dikenlerin yüzünden. Sizinle aynı fikirdeyim ancak aynı betonlar ocak, şubat ... Devamını Gör