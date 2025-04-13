Zirai Don Felaketi: Ali Ekber Yıldırım’ın Paylaşımına Gelen Yorumlar Tehlikenin Boyutunu Ortaya Çıkardı

'Bursa'da da aynısı. Ovasından dağ kesimine kadar yağan kar ve önceki 3 gecede bütün ürünler don tuttu. Çimlenme aşamasındaki ürünlerin telafisi bir şekilde olur ama ağaç türünden mesela Kiraz, çilek, erik ve ceviz vs gibi ürünlerin bu yıl ürün vermesi mümkün değil.'