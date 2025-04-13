AFAD Duyurdu: Van’da Peş Peşe 2 Deprem Meydana Geldi

AFAD’ın paylaşımına göre ilk deprem 3.6 büyüklüğünde oldu. Bu depremden 19 dakika sonra ise aynı bölgede 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Deprem ile ilgili olumsuz bir durum yaşandığı ise açıklanmadı.