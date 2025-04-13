onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
AFAD Duyurdu: Van’da Peş Peşe 2 Deprem Meydana Geldi

AFAD Duyurdu: Van’da Peş Peşe 2 Deprem Meydana Geldi

Van
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
13.04.2025 - 12:22

AFAD, Van’ın Tuşba ilçesinde peş peşe 2 deprem meydana geldiğini açıkladı. 3.6 büyüklüğündeki ilk deprem saat 11.39’da yaşanırken, 11.58’de ise 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AFAD bu sabah saatlerinde Van’da yaşanan depremleri paylaştı.

AFAD bu sabah saatlerinde Van’da yaşanan depremleri paylaştı.

AFAD’ın paylaşımına göre ilk deprem 3.6 büyüklüğünde oldu. Bu depremden 19 dakika sonra ise aynı bölgede 4.1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Deprem ile ilgili olumsuz bir durum yaşandığı ise açıklanmadı.

AFAD’ın deprem paylaşımları 👇

AFAD’ın deprem paylaşımları 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın