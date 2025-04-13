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Soft Analog, Mahmut Tanal’ın "ODTÜ‘de TOMA’nın Ne İşi Var?" Sözlerini Remixleyince Tepki Çekti!

Soft Analog, Mahmut Tanal’ın "ODTÜ‘de TOMA’nın Ne İşi Var?" Sözlerini Remixleyince Tepki Çekti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
13.04.2025 - 11:54

Son dönemlerin en popüler müzik gruplarından biri olan Soft Analog beklenmedik bir performansa imza attı. Geçtiğimiz akşam sahneye çıkan grup, CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal'ın 'ODTÜ'de TOMA'nın ne işi var?' sözlerine remix yaptı. Görüntünün kısa sürede yayılmasından sonra Soft Analog grubuna tepki yağdı. 

Gelin detayları ve tepkileri birlikte görelim...

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CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası en dikkat çeken isimlerden biri oldu.

CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası en dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Üç dönemdir CHP milletvekili olan avukat Tanal yaptığı açıklamalarla sıkça öne çıkarken, eylemlerde tutuklanan gençler ve öğrenciler için Adalet Bakanlığı önünde çadır kurup yarına kadar ‘özgürlük ve adalet’ nöbeti tutmuştu.

Protestolarda her zaman sahalarda gördüğümüz Mahmut Tanal geçtiğimiz haftalarda da soluğu ODTÜ'de almıştı.

Protestolarda her zaman sahalarda gördüğümüz Mahmut Tanal geçtiğimiz haftalarda da soluğu ODTÜ'de almıştı.

Üniversiteli gençlerin kronometre başlatmasından sonra tam 40 saniye boyunca 'ODTÜ'de TOMA'nın ne işi var?' diyen Tanal'a gençler de eşlik etti. Ardından da alkış tufanı yaşandı. 

Bu görüntüler de kısa süre içerisinde sosyal medyanın trendleri arasına girdi.

Detaylar içeriğimizde:

Geçtiğimiz akşam sahneye çıkan Soft Analog grubu da beklenmedik bir performansa imza attı.

Geçtiğimiz akşam sahneye çıkan Soft Analog grubu da beklenmedik bir performansa imza attı.

İdil Tavşanlı ve Ömer Çelik ikilisinin sahne performansına bu kez de yapılan bir remix damga vurdu. Hukukçu milletvekili Mahmut Tanal'ın 'ODTÜ'de TOMA'nın ne işi var?' sözlerini şarkıyla remix yapan Soft Analog tepkilerin de odağı oldu!

Öncelikle o anları bi' görelim...

Ardından da X kullanıcılarından gelen sert tepkileri!

Ardından da X kullanıcılarından gelen sert tepkileri!
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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