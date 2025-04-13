Soft Analog, Mahmut Tanal’ın "ODTÜ‘de TOMA’nın Ne İşi Var?" Sözlerini Remixleyince Tepki Çekti!

İdil Tavşanlı ve Ömer Çelik ikilisinin sahne performansına bu kez de yapılan bir remix damga vurdu. Hukukçu milletvekili Mahmut Tanal'ın 'ODTÜ'de TOMA'nın ne işi var?' sözlerini şarkıyla remix yapan Soft Analog tepkilerin de odağı oldu!