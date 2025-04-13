Soft Analog, Mahmut Tanal’ın "ODTÜ‘de TOMA’nın Ne İşi Var?" Sözlerini Remixleyince Tepki Çekti!
Son dönemlerin en popüler müzik gruplarından biri olan Soft Analog beklenmedik bir performansa imza attı. Geçtiğimiz akşam sahneye çıkan grup, CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal'ın 'ODTÜ'de TOMA'nın ne işi var?' sözlerine remix yaptı. Görüntünün kısa sürede yayılmasından sonra Soft Analog grubuna tepki yağdı.
Gelin detayları ve tepkileri birlikte görelim...
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CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası en dikkat çeken isimlerden biri oldu.
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Protestolarda her zaman sahalarda gördüğümüz Mahmut Tanal geçtiğimiz haftalarda da soluğu ODTÜ'de almıştı.
Geçtiğimiz akşam sahneye çıkan Soft Analog grubu da beklenmedik bir performansa imza attı.
Öncelikle o anları bi' görelim...
Ardından da X kullanıcılarından gelen sert tepkileri!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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