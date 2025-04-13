Yasak Elma'da Zehirlenerek Ölen Bekir Aksoy, Sibel Taşçıoğlu'nun Ayrıldığı Sonrası Senariste Gönderme Yaptı!
Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği 'Pembe' karakterinin ölmesi dizi izleyicileri tarafından büyük tepki gördü. Tartışmalar devam ederken ünlü senarist Ayşe Balıbey'den gelen şoke edici Feyza Civelek iddiası ortalığı daha da hareketlendirdi. Pembe'nin 96. bölümde kesin olarak ölüp diziden ayrılması sonrası gönderme dolu paylaşımlar yağdı. Bunlardan birine de İnci Taneleri'nde rol alan Bekir Aksoy imza attı. Ünlü oyuncu, Pembe'nin zehirlenerek öldürüldüğü senaryo üzerinden gönderme senarist Melis Civelek'e taş attı. Sibel Taşçıoğlu da bu paylaşıma sessiz kalmadı.
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Pembe Ünal karakterinin Kızılcık Şerbeti'nin 96. bölümde diziye veda etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Sibel Taşçıoğlu'nun diziden 'apar topar' ya da 'saçma bir senaryo' ile çıkarıldığını düşünen çok fazla izleyici oldu.
Şimdilerde İnci Taneleri'nde 'Cenk' karakterine hayat veren Bekir Aksoy da Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılma şekline sessiz kalamayanlardan oldu.
Bekir Aksoy, yine aynı senaristin kaleme aldığına göre Pembe'nin dizide zehirlenerek ölmesine gönderme yapmadan duramadı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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