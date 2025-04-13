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Yasak Elma'da Zehirlenerek Ölen Bekir Aksoy, Sibel Taşçıoğlu'nun Ayrıldığı Sonrası Senariste Gönderme Yaptı!

Yasak Elma'da Zehirlenerek Ölen Bekir Aksoy, Sibel Taşçıoğlu'nun Ayrıldığı Sonrası Senariste Gönderme Yaptı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
13.04.2025 - 09:22

Kızılcık Şerbeti'nde Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği 'Pembe' karakterinin ölmesi dizi izleyicileri tarafından büyük tepki gördü. Tartışmalar devam ederken ünlü senarist Ayşe Balıbey'den gelen şoke edici Feyza Civelek iddiası ortalığı daha da hareketlendirdi. Pembe'nin 96. bölümde kesin olarak ölüp diziden ayrılması sonrası gönderme dolu paylaşımlar yağdı. Bunlardan birine de İnci Taneleri'nde rol alan Bekir Aksoy imza attı. Ünlü oyuncu, Pembe'nin zehirlenerek öldürüldüğü senaryo üzerinden gönderme senarist Melis Civelek'e taş attı. Sibel Taşçıoğlu da bu paylaşıma sessiz kalmadı.

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Pembe Ünal karakterinin Kızılcık Şerbeti'nin 96. bölümde diziye veda etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Pembe Ünal karakterinin Kızılcık Şerbeti'nin 96. bölümde diziye veda etmesi sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sibel Taşçıoğlu'nun hayat verdiği 'Pembe', doğum gününde Işıl tarafından zehirlendi. Pinko'nun eşi Abdullah Bey'in yasak ilişki yaşadığı Işıl doğum günü pastasının içine zehir koydu. Zehirlenerek hayatını kaybeden Pembe'nin başına gelen izleyicileri bir yandan sarsarken bir yandan da hayli kızdırdı. 

Sibel Taşçıoğlu'nun senarist Melis Civelek'in kızı Feyza Civelek'le, yani Nilay'la, anlaşamaması üzerine diziden çıkarıldığı iddiasıysa ortalığı daha da karıştırdı. 

Melis Civelek ise bu iddiayı yalanlayıp '96 bölüm boyunca beraber çalıştık. Ancak 90. Bölüm itibariyle tekrara düştük. Hikâyede bir sıçrama yapmamız gerekiyordu.

Farklı karakterlerin üzerine de ayrılık formülleri çalıştık ama en işlevsel ve evrilebilen hikâye Pembe’nin ölümüyle ortaya çıktı. Bir ay önce bu kararı verdik.' ifadelerini kullandı.

Detaylar:

Sibel Taşçıoğlu'nun diziden 'apar topar' ya da 'saçma bir senaryo' ile çıkarıldığını düşünen çok fazla izleyici oldu.

Sibel Taşçıoğlu'nun diziden 'apar topar' ya da 'saçma bir senaryo' ile çıkarıldığını düşünen çok fazla izleyici oldu.

Hal böyle olunca X, Instagram ve TikTok birçok mecrada bu konu üzerine göndermeli paylaşımlarda bulunuldu. Taşçıoğlu'nun dizideki arkadaşları da paylaşımlar yaparken Pembe'nin trendlere yerleşmesi çok da uzun sürmedi.

Şimdilerde İnci Taneleri'nde 'Cenk' karakterine hayat veren Bekir Aksoy da Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılma şekline sessiz kalamayanlardan oldu.

Şimdilerde İnci Taneleri'nde 'Cenk' karakterine hayat veren Bekir Aksoy da Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılma şekline sessiz kalamayanlardan oldu.

NOW'da yayınlanan Yasak Elma dizisinde 2022-2023 yılları arasında rol alıp 'Engin' karakterini canlandıran Bekir Aksoy diziden nasıl ayrılığını bir kez daha hatırlattı. Engin, evine giren zehirli bir akrebin sokması sonucu ölmüştü! (Akrep Engin'in cebine saklanmıştı.)

O dönem Yasak Elma'nın senaristlerinden biri de  Kızılcık Şerbeti'nin senaristi olan Feyza Civelek'ti. 

Akrep sokması yüzünden diziye veda eden Aksoy 'Senaryo geldiğinde bana çok saçma geldi. ben de sorguladım ve burada bu olmamalı diye söyledim. İstanbul şartların 500 senedir akrepten ölen olmamıştır herhalde. Yapım şirketiyle bu konuyu baya tartıştık. Alay konusu olabilir ama senarist böyle istedi. Akrep de navigasyon yüklüymüş gibi bana geldi. Diziyle anlaşma yaparak ne zaman ayrılacağımı hem yapım hem de ben bilmiyordum. Bu şekilde ölmem hem Yasak Elma dizisine hem de bana haksızlık' diyerek tepkisini de ortaya koymuştu.

Bekir Aksoy, yine aynı senaristin kaleme aldığına göre Pembe'nin dizide zehirlenerek ölmesine gönderme yapmadan duramadı.

Bekir Aksoy, yine aynı senaristin kaleme aldığına göre Pembe'nin dizide zehirlenerek ölmesine gönderme yapmadan duramadı.

'Pastanın içinde akrep varmış galiba' göndermesinde bulununan Bekir Aksoy'un paylaşımı kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Sibel Taşçıoğlu da Aksoy'un hikayesini paylaşıp, 'Bekircim' diye not düşmesi de, 'Pembe de senariste gönderme yaptı' yorumlarına neden oldu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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