Yasak Elma'da Zehirlenerek Ölen Bekir Aksoy, Sibel Taşçıoğlu'nun Ayrıldığı Sonrası Senariste Gönderme Yaptı!

NOW'da yayınlanan Yasak Elma dizisinde 2022-2023 yılları arasında rol alıp 'Engin' karakterini canlandıran Bekir Aksoy diziden nasıl ayrılığını bir kez daha hatırlattı. Engin, evine giren zehirli bir akrebin sokması sonucu ölmüştü! (Akrep Engin'in cebine saklanmıştı.)

O dönem Yasak Elma'nın senaristlerinden biri de Kızılcık Şerbeti'nin senaristi olan Feyza Civelek'ti.

Akrep sokması yüzünden diziye veda eden Aksoy 'Senaryo geldiğinde bana çok saçma geldi. ben de sorguladım ve burada bu olmamalı diye söyledim. İstanbul şartların 500 senedir akrepten ölen olmamıştır herhalde. Yapım şirketiyle bu konuyu baya tartıştık. Alay konusu olabilir ama senarist böyle istedi. Akrep de navigasyon yüklüymüş gibi bana geldi. Diziyle anlaşma yaparak ne zaman ayrılacağımı hem yapım hem de ben bilmiyordum. Bu şekilde ölmem hem Yasak Elma dizisine hem de bana haksızlık' diyerek tepkisini de ortaya koymuştu.