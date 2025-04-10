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Süleyman'ın Rüyalar: Vahide Perçin'le Şakir Paşa Ailesi'nden Poz Paylaşan Meryem Uzerli Hürremleri Buluşturdu!

Süleyman'ın Rüyalar: Vahide Perçin'le Şakir Paşa Ailesi'nden Poz Paylaşan Meryem Uzerli Hürremleri Buluşturdu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
11.04.2025 - 00:45

Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı 'Hürrem' karakteriyle gönüllere taht kuran Meryem Uzerli şimdilerde Şakir Paşa Ailesi dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Ünlü oyuncu, aynı zamanda Hürrem'in yaşlılık haline hayat veren Vahide Perçin'le aynı dizide rol alıyor. 

Meryem Uzerli geçtiğimiz saatlerde Şakir Paşa Ailesi setinden Vahide Perçin'le bir poz paylaştı. İkilinin yan yana geldiği 'Hürremler' pozunu görenler de Sultan Süleyman yorumu yapmadan geçemedi!

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Bir döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Hürrem'e hayat veren Meryem Uzerli performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

Bir döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Hürrem'e hayat veren Meryem Uzerli performansıyla büyük beğeni toplamıştı.

Kısa sürede geniş bir kitle tarafından oldukça sevilen Uzerli hem oyunculuğu hem de sempatik halleriyle gönüllere taht kurmuştu. Özellikle o dönem aksanıyla da oldukça sevimli bulunan Uzerli 'Hürrem'i adeta yaşayarak oynamıştı. 

Meryem Uzerli'nin 2013 yılında kadrosundan ayrılığı Muhteşem Yüzyıl'a daha sonra Vahide Perçin gelmiş ve Hürrem Sultan'ın yaşlanmış haline hayat vermişti. İki oyuncu da adeta ekranlara damgasını vurmuştu.

Uzerli ve Perçin ikilisi Muhteşem Yüzyıl'dan yıllar sonra Şakir Paşa Ailesi'nde bir araya geldi.

Uzerli ve Perçin ikilisi Muhteşem Yüzyıl'dan yıllar sonra Şakir Paşa Ailesi'nde bir araya geldi.

Uzerli'nin diziden ayrılmasından sonra Hürrem Sultan'a hayat veren Perçin geçtiğimiz aylarda bir itirafta bile bulunmuştu:

'Meryem'i çok uzun yıllar önce görmüştüm. Yıllar sonra karşılaşınca ikimiz de sanki birbirimizi çok özlemişiz gibi sarıldık birbirimize ve çok duygusaldı. Çok tatlı ve çalışkan bir kadın. Onunla karşılaştığım için çok mutluyum. Çünkü onu çok görmek istiyordum. Ona da söyledim. Onu uzun yıllardır bekliyordum.'

Uzerli de bir röportajında Perçin ile ilgili konuşmuş ve övgü yağdırmıştı:

'Onu çok seviyorum. Tekrar buluşunca da sımsıkı sarıldık. Vahide muhteşem bir oyuncu. Çıtası çok yüksek. Babam da bunu kendisine iletmemi rica etti. Ben Vahide'ye yaklaşabilirsem ne mutlu bana.'

Ekranların en sevilen oyuncularından olan Meryem Uzerli, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından Vahide Perçim'le yan yana bir pozunu paylaştı.

Ekranların en sevilen oyuncularından olan Meryem Uzerli, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından Vahide Perçim'le yan yana bir pozunu paylaştı.

Aynı dizide ama farklı zamanlarda Hürrem Sultan olarak karşımıza çıkan iki ünlü isim bir araya gelip gülümseyerek verdikleri bu poz kısa sürede sosyal medyanın trendleri arasına girdi.

İkilinin pozunu görenler bir yandan Hürrem yorumları yaparken bir yandan da 'Süleyman'ın rüyaları' demekten kendilerini alamadı.

İkilinin pozunu görenler bir yandan Hürrem yorumları yaparken bir yandan da 'Süleyman'ın rüyaları' demekten kendilerini alamadı.
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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