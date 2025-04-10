Süleyman'ın Rüyalar: Vahide Perçin'le Şakir Paşa Ailesi'nden Poz Paylaşan Meryem Uzerli Hürremleri Buluşturdu!
Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı 'Hürrem' karakteriyle gönüllere taht kuran Meryem Uzerli şimdilerde Şakir Paşa Ailesi dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Ünlü oyuncu, aynı zamanda Hürrem'in yaşlılık haline hayat veren Vahide Perçin'le aynı dizide rol alıyor.
Meryem Uzerli geçtiğimiz saatlerde Şakir Paşa Ailesi setinden Vahide Perçin'le bir poz paylaştı. İkilinin yan yana geldiği 'Hürremler' pozunu görenler de Sultan Süleyman yorumu yapmadan geçemedi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir döneme damgasını vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Hürrem'e hayat veren Meryem Uzerli performansıyla büyük beğeni toplamıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzerli ve Perçin ikilisi Muhteşem Yüzyıl'dan yıllar sonra Şakir Paşa Ailesi'nde bir araya geldi.
Ekranların en sevilen oyuncularından olan Meryem Uzerli, geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından Vahide Perçim'le yan yana bir pozunu paylaştı.
İkilinin pozunu görenler bir yandan Hürrem yorumları yaparken bir yandan da 'Süleyman'ın rüyaları' demekten kendilerini alamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın