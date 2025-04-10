Süleyman'ın Rüyalar: Vahide Perçin'le Şakir Paşa Ailesi'nden Poz Paylaşan Meryem Uzerli Hürremleri Buluşturdu!

Uzerli'nin diziden ayrılmasından sonra Hürrem Sultan'a hayat veren Perçin geçtiğimiz aylarda bir itirafta bile bulunmuştu:

'Meryem'i çok uzun yıllar önce görmüştüm. Yıllar sonra karşılaşınca ikimiz de sanki birbirimizi çok özlemişiz gibi sarıldık birbirimize ve çok duygusaldı. Çok tatlı ve çalışkan bir kadın. Onunla karşılaştığım için çok mutluyum. Çünkü onu çok görmek istiyordum. Ona da söyledim. Onu uzun yıllardır bekliyordum.'

Uzerli de bir röportajında Perçin ile ilgili konuşmuş ve övgü yağdırmıştı:

'Onu çok seviyorum. Tekrar buluşunca da sımsıkı sarıldık. Vahide muhteşem bir oyuncu. Çıtası çok yüksek. Babam da bunu kendisine iletmemi rica etti. Ben Vahide'ye yaklaşabilirsem ne mutlu bana.'