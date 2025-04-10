Sihirli Annem'in Betüş ve Suzan'ı Kavuştu: İnci Türkay ve Zuhal Topal Hepimizi Geçmişe Götürdü!
Bir dönemin çocuklarının en sevdiği dizilerden biri olan Sihirli Annem o dönem yetişkinler tarafından da çok seviliyordu. Fenomen haline gelen fantastik yapım hem eğlenceli hikayesi hem de gönüllere taht kuran karakterleriyle gönüllere taht kurmuştu. Dizinin içimizi ısıtan karakterleri arasında yer alan Betüş peri ve Suzan da arkadaşlıklarıyla içimizi ısıtmıştı.
Zuhal Topal ve İnci Türkay ikilisi de aylar sonra bir araya gelerek hepimize nostalji yaşattılar. Topal, arkadaşıyla verdiği pozunu 'Çok özleşmişiz' notuyla paylaştı.
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2003-2005 yılları arasında ekrana gelen Sihirli Annem sımsıcak hikayesiyle yayınlandığı döneme taht kurmuştu.
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Geçtiğimiz haftalarda bomba gibi bir haber gündemimize taşınmıştı. Sihirli Annem'in eski kadrosuyla beraber film versiyonunun çekileceği açıklanmıştı.
Dizide aile ilişkileri kadar çok güzel dostluklara da tanıklık etmiştik. Bunlardan biri de Suzan ve Betüş'ün yakın arkadaşlığı olmuştu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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