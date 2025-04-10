Sihirli Annem'in Betüş ve Suzan'ı Kavuştu: İnci Türkay ve Zuhal Topal Hepimizi Geçmişe Götürdü!

Bir dönemin çocuklarının en sevdiği dizilerden biri olan Sihirli Annem o dönem yetişkinler tarafından da çok seviliyordu. Fenomen haline gelen fantastik yapım hem eğlenceli hikayesi hem de gönüllere taht kuran karakterleriyle gönüllere taht kurmuştu. Dizinin içimizi ısıtan karakterleri arasında yer alan Betüş peri ve Suzan da arkadaşlıklarıyla içimizi ısıtmıştı.

Zuhal Topal ve İnci Türkay ikilisi de aylar sonra bir araya gelerek hepimize nostalji yaşattılar. Topal, arkadaşıyla verdiği pozunu 'Çok özleşmişiz' notuyla paylaştı.