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Sihirli Annem'in Betüş ve Suzan'ı Kavuştu: İnci Türkay ve Zuhal Topal Hepimizi Geçmişe Götürdü!

Sihirli Annem'in Betüş ve Suzan'ı Kavuştu: İnci Türkay ve Zuhal Topal Hepimizi Geçmişe Götürdü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
10.04.2025 - 19:16

Bir dönemin çocuklarının en sevdiği dizilerden biri olan Sihirli Annem o dönem yetişkinler tarafından da çok seviliyordu. Fenomen haline gelen fantastik yapım hem eğlenceli hikayesi hem de gönüllere taht kuran karakterleriyle gönüllere taht kurmuştu. Dizinin içimizi ısıtan karakterleri arasında yer alan Betüş peri ve Suzan da arkadaşlıklarıyla içimizi ısıtmıştı. 

Zuhal Topal ve İnci Türkay ikilisi de aylar sonra bir araya gelerek hepimize nostalji yaşattılar. Topal, arkadaşıyla verdiği pozunu 'Çok özleşmişiz' notuyla paylaştı.

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2003-2005 yılları arasında ekrana gelen Sihirli Annem sımsıcak hikayesiyle yayınlandığı döneme taht kurmuştu.

2003-2005 yılları arasında ekrana gelen Sihirli Annem sımsıcak hikayesiyle yayınlandığı döneme taht kurmuştu.

Başrollerinde İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat gibi birçok başarılı oyuncunun yer aldığı dizi tam 20 yıl önce final yapmış olsa da, hala pek çok detayıyla aklımızda yer alıyor.

Geçtiğimiz haftalarda bomba gibi bir haber gündemimize taşınmıştı. Sihirli Annem'in eski kadrosuyla beraber film versiyonunun çekileceği açıklanmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda bomba gibi bir haber gündemimize taşınmıştı. Sihirli Annem'in eski kadrosuyla beraber film versiyonunun çekileceği açıklanmıştı.

Hepimizi oldukça meraklandıran bu gelişme, kimileri tarafından da 'Ne gerek var?' denilerek tepki görmüştü. 

Birkaç gün önce setten gelen ilk kareyle birlikte heyecanımız biraz daha arttı. Ancak gözlerimiz biricik Eda perimiz olan Defne Joy Foster'ı aramadı desek yalan olur.

Dizide aile ilişkileri kadar çok güzel dostluklara da tanıklık etmiştik. Bunlardan biri de Suzan ve Betüş'ün yakın arkadaşlığı olmuştu.

Dizide aile ilişkileri kadar çok güzel dostluklara da tanıklık etmiştik. Bunlardan biri de Suzan ve Betüş'ün yakın arkadaşlığı olmuştu.

Suzan karakterine hayat veren Zuhal Topal ve Betüş periyi canlandıran İnci Türkay, aylar sonra tekrar buluştu. 

Topal, ülkeye dönüş yapan İnci Türkay'la verdiği pozuna 'Çok özleşmişiz' notunu düştü. 

Sihirli Annem dizisini sevenleri eskiye götüren bu poz kısa sürede sosyal medyada damga vurdu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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