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Bahar'ın Evreni Nikah Masasında Terk Ettiği Gelinliğinin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Bahar'ın Evreni Nikah Masasında Terk Ettiği Gelinliğinin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Bahar Dizi
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
10.04.2025 - 21:15

Show Tv ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından olan Bahar dizisinin son bölümünde ortalık epey karıştı. Henüz ikiz bebek babaannesi olan Bahar'ın hamile olduğu detayı diziye damgasını vurdu. Evren'le yıldırımla evlilik işlerini hızlandıran Bahar izleyicilerin tepkisiyle karşılaştı. Çünkü kendisi Evren'i nikah masasında terk etti. Olaylar gündeme oturmuşken bir kesimin gözü de Bahar'ın gelinliğine takıldı. Bahar'ın iki parçadan oluşan gelinliğinin de fiyatı ortaya çıktı.

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Show Tv'de yayın hayatına tam gaz devam eden Bahar dizisinde sular durulmak bilmiyor.

Show Tv'de yayın hayatına tam gaz devam eden Bahar dizisinde sular durulmak bilmiyor.

Güney Kore yapımı Doctor Cha'dan uyarlanan Bahar'ın son bölümünde izleyenleri şoke eden anlar yaşandı. Evren'in evlenme teklifi ettiği Bahar'ın hamile olduğu detayı gündeme damgasını vurdu. 

Bu sürpriz haberin ardından evlilik konusundaki hazırlıklar epey hızlandırıldı. Timur'da yaşadığı sıkıntıları yaşamaktan korkan evlenme cesaretini gösteremedi. 

Bunun üzerine 'yapamayacağım' diyen Bahar, ağzı kulaklarında olan Evren'i nikah masasında terk etti.

Detaylar:

İzleyenlerin 'Yok artık ya!' diyerek izlediği bölümde dikkatleri üzerine çeken başka bir detay da vardı. O da Bahar'ın gelinliği oldu.

İzleyenlerin 'Yok artık ya!' diyerek izlediği bölümde dikkatleri üzerine çeken başka bir detay da vardı. O da Bahar'ın gelinliği oldu.

Pek çoğumuzun alışık olmadığı türden bir kombin tercih eden Bahar'ın gelinliği iki parçadan oluştu. Kimilerinin oldukça beğendiği beyaz nikah elbisesi kimileri de hiç beğenmedi.

Tabii beyaz nikah elbisesini beğenenler Bahar'ın gelinliği konusunda araştırma yapmaya başladı. Bahar’ın nikahta giydiği beyaz takımın da fiyatı ortaya çıktı.

Tabii beyaz nikah elbisesini beğenenler Bahar'ın gelinliği konusunda araştırma yapmaya başladı. Bahar’ın nikahta giydiği beyaz takımın da fiyatı ortaya çıktı.

THE NEW ARRIVALS markasına ait olduğu öğrenilen nikah elbisesininin balon kesim detaylı ceketi 19.500 TL. Bahar'ın İlkyaz özel kreasyonundaki mini eteğinin fiyatı ise 7.500 TL.

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Kullanıcılardan gelen yorumlardan birkaçını da buradan görebilirsiniz:
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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