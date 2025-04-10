Bahar'ın Evreni Nikah Masasında Terk Ettiği Gelinliğinin Fiyatı Ortaya Çıktı!

Show Tv ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından olan Bahar dizisinin son bölümünde ortalık epey karıştı. Henüz ikiz bebek babaannesi olan Bahar'ın hamile olduğu detayı diziye damgasını vurdu. Evren'le yıldırımla evlilik işlerini hızlandıran Bahar izleyicilerin tepkisiyle karşılaştı. Çünkü kendisi Evren'i nikah masasında terk etti. Olaylar gündeme oturmuşken bir kesimin gözü de Bahar'ın gelinliğine takıldı. Bahar'ın iki parçadan oluşan gelinliğinin de fiyatı ortaya çıktı.