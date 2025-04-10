Bahar'ın Evreni Nikah Masasında Terk Ettiği Gelinliğinin Fiyatı Ortaya Çıktı!
Show Tv ekranlarının ilgiyle izlenen yapımlarından olan Bahar dizisinin son bölümünde ortalık epey karıştı. Henüz ikiz bebek babaannesi olan Bahar'ın hamile olduğu detayı diziye damgasını vurdu. Evren'le yıldırımla evlilik işlerini hızlandıran Bahar izleyicilerin tepkisiyle karşılaştı. Çünkü kendisi Evren'i nikah masasında terk etti. Olaylar gündeme oturmuşken bir kesimin gözü de Bahar'ın gelinliğine takıldı. Bahar'ın iki parçadan oluşan gelinliğinin de fiyatı ortaya çıktı.
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Show Tv'de yayın hayatına tam gaz devam eden Bahar dizisinde sular durulmak bilmiyor.
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İzleyenlerin 'Yok artık ya!' diyerek izlediği bölümde dikkatleri üzerine çeken başka bir detay da vardı. O da Bahar'ın gelinliği oldu.
Tabii beyaz nikah elbisesini beğenenler Bahar'ın gelinliği konusunda araştırma yapmaya başladı. Bahar’ın nikahta giydiği beyaz takımın da fiyatı ortaya çıktı.
Kullanıcılardan gelen yorumlardan birkaçını da buradan görebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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