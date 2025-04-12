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Kızılcık Şerbeti'nin Senaristi Melis Civelek, Sibel Taşçıoğlu Ayrılığı Hakkında İlk Kez Konuştu

Kızılcık Şerbeti'nin Senaristi Melis Civelek, Sibel Taşçıoğlu Ayrılığı Hakkında İlk Kez Konuştu

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.04.2025 - 21:38 Son Güncelleme: 12.04.2025 - 21:53

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin başrolü Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun hikayesi bittiği için diziden ayrılması herkesi çok üzdü. Bu duruma anlam veremeyen seyirci türlü teoriler üretirken dizinin senaristi Melis Civelek'ten iddialara yanıt geldi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe Ünal'ı Sibel Taşçıoğlu, 96. bölümde diziye veda etti.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe Ünal'ı Sibel Taşçıoğlu, 96. bölümde diziye veda etti.

Doğum gününde Işıl tarafından zehirlenerek öldürülen Pembe'nin bu vedası hem rol arkadaşlarını hem seyirciyi derinden etkilerken sosyal medyada pek çok iddia ortaya atıldı. Bunların en başında ise dizi setinde anlaşmazlık yaşandığı ve Sibel Taşçıoğlu'nun senarist Melis Civelek'in kızı Feyza Civelek'le anlaşamaması üzerine.

Kızılcık Şerbeti senaristi Melis Civelek, Pembe'nin diziden çıkmasının ardından ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

Kızılcık Şerbeti senaristi Melis Civelek, Pembe'nin diziden çıkmasının ardından ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

Birsen Altuntaş'ın yayınladığı özel haberde Civelek şu ifadeleri kullandı:

“Bu ayrılık tamamen bir hikâye meselesi… Sibel Taşçıoğlu’nu ‘Bizim İçin Şampiyon’ filmi ve ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde izlemiş, oyunculuğunu çok beğenmiştim. Ve ‘Mutlaka çalışmalıyız’ diyerek Sibel Taşçıoğlu’nun ‘Kızılcık Şerbeti’nde olmasını isteyen zaten benim… 96 bölüm boyunca beraber çalıştık. Ancak 90. Bölüm itibariyle tekrara düştük. Hikâyede bir sıçrama yapmamız gerekiyordu.

Farklı karakterlerin üzerine de ayrılık formülleri çalıştık ama en işlevsel ve evrilebilen hikâye Pembe’nin ölümüyle ortaya çıktı. Bir ay önce bu kararı verdik. Her şeyden önce hikâyeyi devam ettirmekle yükümlüyüm. Benim bir oyuncuya “Kaşının üstünde gözün var” deme lüksüm yok…  Feyza’yla (Civelek) da Sibel arasında asla bir problem yok. Feyza geçen günlerde ameliyat olduğunda hastaneye ilk gelenlerden biri Sibel’di.

96 hafta boyunca her bölüm 140 dakika dizi yazmak çok kolay değil. Daha bir kez bile kısa bir bölüm teslim etmedik. Ayrıca Pembe karakterini senaryo yarattı. Sibel şahane canlandırdı. Ancak Pembe karakterinin hikâyedeki görevi bitti. Şimdiki hedefimiz yine unutulmaz bir sezon finaliyle 103. bölümde sezonu kapatmak…”

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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