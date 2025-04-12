Kızılcık Şerbeti'nin Senaristi Melis Civelek, Sibel Taşçıoğlu Ayrılığı Hakkında İlk Kez Konuştu
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin başrolü Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun hikayesi bittiği için diziden ayrılması herkesi çok üzdü. Bu duruma anlam veremeyen seyirci türlü teoriler üretirken dizinin senaristi Melis Civelek'ten iddialara yanıt geldi.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe Ünal'ı Sibel Taşçıoğlu, 96. bölümde diziye veda etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti senaristi Melis Civelek, Pembe'nin diziden çıkmasının ardından ortaya atılan iddialara yanıt verdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın