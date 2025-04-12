Kızılcık Şerbeti'nin Senaristi Melis Civelek, Sibel Taşçıoğlu Ayrılığı Hakkında İlk Kez Konuştu

Birsen Altuntaş'ın yayınladığı özel haberde Civelek şu ifadeleri kullandı:

“Bu ayrılık tamamen bir hikâye meselesi… Sibel Taşçıoğlu’nu ‘Bizim İçin Şampiyon’ filmi ve ‘Bir Zamanlar Çukurova’ dizisinde izlemiş, oyunculuğunu çok beğenmiştim. Ve ‘Mutlaka çalışmalıyız’ diyerek Sibel Taşçıoğlu’nun ‘Kızılcık Şerbeti’nde olmasını isteyen zaten benim… 96 bölüm boyunca beraber çalıştık. Ancak 90. Bölüm itibariyle tekrara düştük. Hikâyede bir sıçrama yapmamız gerekiyordu.

Farklı karakterlerin üzerine de ayrılık formülleri çalıştık ama en işlevsel ve evrilebilen hikâye Pembe’nin ölümüyle ortaya çıktı. Bir ay önce bu kararı verdik. Her şeyden önce hikâyeyi devam ettirmekle yükümlüyüm. Benim bir oyuncuya “Kaşının üstünde gözün var” deme lüksüm yok… Feyza’yla (Civelek) da Sibel arasında asla bir problem yok. Feyza geçen günlerde ameliyat olduğunda hastaneye ilk gelenlerden biri Sibel’di.

96 hafta boyunca her bölüm 140 dakika dizi yazmak çok kolay değil. Daha bir kez bile kısa bir bölüm teslim etmedik. Ayrıca Pembe karakterini senaryo yarattı. Sibel şahane canlandırdı. Ancak Pembe karakterinin hikâyedeki görevi bitti. Şimdiki hedefimiz yine unutulmaz bir sezon finaliyle 103. bölümde sezonu kapatmak…”