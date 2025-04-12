Efsane Dizi "Avlu" 6 Yılın Ardından Geri Dönüyor!
6 yıl önce Star TV'de yayınlanan Avlu, dönemine damga vuran işlerden biri. Demet Evgar ve Ceren Moray'ın başrollerde yer aldığı dizi final yapamadan ekrana veda ederken sonunda beklenen haber geldi. Limon Yapım, Avlu'nun yeni sezonda geri döneceğini duyurdu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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2018-2019 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Avlu dizisi adeta fenomene dönmüştü.
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Limon Film, Avlu'nun geri döndüğünü duyurdu.
İşte Avlu'nun tanıtımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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