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Efsane Dizi "Avlu" 6 Yılın Ardından Geri Dönüyor!

Efsane Dizi "Avlu" 6 Yılın Ardından Geri Dönüyor!

yerli dizi Demet Evgar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.04.2025 - 20:24

6 yıl önce Star TV'de yayınlanan Avlu, dönemine damga vuran işlerden biri. Demet Evgar ve Ceren Moray'ın başrollerde yer aldığı dizi final yapamadan ekrana veda ederken sonunda beklenen haber geldi. Limon Yapım, Avlu'nun yeni sezonda geri döneceğini duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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2018-2019 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Avlu dizisi adeta fenomene dönmüştü.

2018-2019 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Avlu dizisi adeta fenomene dönmüştü.

Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse'nin başrollerinde yer aldığı dizi yayınlandığı dönem fırtınalar estirse de ekran yolculuğu beklenmedik bir şekilde sonlanmıştı. 44. bölümüyle sezon finali yapan dizi, Star TV’nin yayın haklarını yenilememesi ve başrol oyuncularının farklı projelere yönelmesi nedeniyle devam etmemişti.

Limon Film, Avlu'nun geri döndüğünü duyurdu.

Limon Film, Avlu'nun geri döndüğünü duyurdu.

Limon Yapım imzalı dizi için umutlar tükenirken 6 yıl sonra sonunda beklenen haber geldi. Limon Film, X hesabından Avlu'nun yeni sezonda geri döneceğini duyuran bir tanıtım videosu yayınladı.

Söz konusu gelişmeyle alakalı Birsen Altuntaş, 'Yeni kanalıyla sözleşmesi tanamlanmak üzere olan dizinin kadrosunda hangi eski oyuncuların olacağı ise yakında açıklanacak. İki sezondur Bahar dizisinde rol alan Demet Evgar bu kez kadroda olmayacak' yazdı.

İşte Avlu'nun tanıtımı:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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