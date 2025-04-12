onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Sibel Taşçıoğlu Diziye Göndermeli Bir Paylaşımı Alıntıladı!

Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Sibel Taşçıoğlu Diziye Göndermeli Bir Paylaşımı Alıntıladı!

Kızılcık Şerbeti
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
12.04.2025 - 13:19

Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılık haberleri sosyal medyayı adeta çalkaladı. Dizide Pembe karakterine hayat veren Taşçıoğlu'nun son sahnesi dün akşamki yeni bölümde yayınlandı. Pembe dizide Abdullah'ın sevgilisi Işıl tarafından zehirlenerek öldürüldü. Taşçıoğlu bölümün ardından alıntılayarak paylaştığı bir yazı ile dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılık nedeni "hikayesinin bitmesi" olarak gösterildi.

Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılık nedeni "hikayesinin bitmesi" olarak gösterildi.

Son sahnesi dün akşamki Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde yayınlanan Taşçıoğlu'na izleyenlerden 'Pembe giderse Kızılcık Şerbeti'nin tadı kalmaz.' yorumları yapıldı. Dizide birlikte rol aldığı arkadaşları veda paylaşımları yaptı ancak Taşçıoğlu'ndan henüz bir açıklama gelmemişti.

Taşçıoğlu'nun manidar açıklaması kafaları karıştırmıştı.

Taşçıoğlu'nun manidar açıklaması kafaları karıştırmıştı.

Yalnızca sette kendisi için yapılan veda etkinliğinde pasta keserken konuşan Taşçıoğlu manidar bir konuşma yapmıştı. Ekip arkadaşlarına veda ederken 'Keşke birlikte bitirebilseydik.' demişti.

Sosyal medyada Pembe'nin ayrılığının altında başka bir neden yattığı konuşulmaya başladı.

Sosyal medyada Pembe'nin ayrılığının altında başka bir neden yattığı konuşulmaya başladı.

Sevenleri kendisinden de bir paylaşım bekliyordu ki Taşçıoğlu'nun Instagram hesabından bir arkadaşının paylaşımını alıntılaması gündem oldu.

O paylaşımda 'Bir dev oyuncu gitti, dizi kaybetti.' yazıyordu. Taşçıoğlu bu paylaşımı alıntılayarak arkadaşına teşekkür etti. Ancak sayfasında bu göndermeli mesajı paylaşması herkesin dikkatini çekti.

İşte o paylaşım...

İşte o paylaşım...

Hem bu paylaşım hem de vedadaki imalı sözleri Taşçıoğlu'nun diziden isteyerek ayrılmadığı yorumlarının yapılmasına neden oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Hem bu paylaşım hem de vedadaki imalı sözleri Taşçıoğlu'nun diziden isteyerek ayrılmadığı yorumlarının yapılmasına neden oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın