Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Sibel Taşçıoğlu Diziye Göndermeli Bir Paylaşımı Alıntıladı!

Sevenleri kendisinden de bir paylaşım bekliyordu ki Taşçıoğlu'nun Instagram hesabından bir arkadaşının paylaşımını alıntılaması gündem oldu.

O paylaşımda 'Bir dev oyuncu gitti, dizi kaybetti.' yazıyordu. Taşçıoğlu bu paylaşımı alıntılayarak arkadaşına teşekkür etti. Ancak sayfasında bu göndermeli mesajı paylaşması herkesin dikkatini çekti.