Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılan Sibel Taşçıoğlu Diziye Göndermeli Bir Paylaşımı Alıntıladı!
Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılık haberleri sosyal medyayı adeta çalkaladı. Dizide Pembe karakterine hayat veren Taşçıoğlu'nun son sahnesi dün akşamki yeni bölümde yayınlandı. Pembe dizide Abdullah'ın sevgilisi Işıl tarafından zehirlenerek öldürüldü. Taşçıoğlu bölümün ardından alıntılayarak paylaştığı bir yazı ile dikkat çekti.
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Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılık nedeni "hikayesinin bitmesi" olarak gösterildi.
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Taşçıoğlu'nun manidar açıklaması kafaları karıştırmıştı.
Sosyal medyada Pembe'nin ayrılığının altında başka bir neden yattığı konuşulmaya başladı.
İşte o paylaşım...
Hem bu paylaşım hem de vedadaki imalı sözleri Taşçıoğlu'nun diziden isteyerek ayrılmadığı yorumlarının yapılmasına neden oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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