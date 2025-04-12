Ünlü Senarist, Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden Çıkma Sebebinin Feyza Civelek Olduğunu İddia Etti
Şerbo izleyicileri dün akşam (11 Nisan) yayınlanan bölümde Pembe karakterine gözyaşları içinde veda etti. Doğum gününde yediği zehirli pasta nedeniyle ölen Pembe'nin bu senaryoyla diziden ayrılması haliyle tepki görürken ünlü senarist Ayşe Balıbey'den şoke eden bir iddia geldi.
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Kızılcık Şerbeti, 96. bölümüyle tüm seyircisini gözyaşlarına boğdu.
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Sibel Taşçıoğlu'nun böyle bir senaryoyla diziden ayrılması tepki topladı.
İşte ünlü senarist Ayşe Balıbey'in o paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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