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Ünlü Senarist, Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden Çıkma Sebebinin Feyza Civelek Olduğunu İddia Etti

Ünlü Senarist, Sibel Taşçıoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden Çıkma Sebebinin Feyza Civelek Olduğunu İddia Etti

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.04.2025 - 17:43

Şerbo izleyicileri dün akşam (11 Nisan) yayınlanan bölümde Pembe karakterine gözyaşları içinde veda etti. Doğum gününde yediği zehirli pasta nedeniyle ölen Pembe'nin bu senaryoyla diziden ayrılması haliyle tepki görürken ünlü senarist Ayşe Balıbey'den şoke eden bir iddia geldi.

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Kızılcık Şerbeti, 96. bölümüyle tüm seyircisini gözyaşlarına boğdu.

Kızılcık Şerbeti, 96. bölümüyle tüm seyircisini gözyaşlarına boğdu.

Sibel Taşçıoğlu'nu canlandıran Pembe karakterinin diziye 'hikayesi bittiği için' veda edeceği bilinse de nasıl bir senaryoyla gideceği merak konusuydu. Dün akşam (11 Nisan) yayınlanan bölümde Pembe, 55 yaşına girdiği doğum günü partisinde Işıl tarafından öldürüldü. Işıl, verdiği talimatla Pembe'nin pastasına zehir enjekte ettirdi ve Pinkomuz doğum gününde vefat etti.

Sibel Taşçıoğlu'nun böyle bir senaryoyla diziden ayrılması tepki topladı.

Sibel Taşçıoğlu'nun böyle bir senaryoyla diziden ayrılması tepki topladı.

3 sezondur diziyi sırtlayan bir karakterin böyle bir sonla Şerbo'ya veda etmesi sosyal medyada seyirciyi ayaklandırırken ünlü senarist Ayşe Balıbey'den şoke eden bir iddia geldi. Balıbey, X hesabından Sibel Taşçıoğlu'nun diziden çıkma sebebi olarak Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek'i işaret etti. Balıbey paylaşımında Sibel Taşçıoğlu'nun dizi senaristi Melis Civelek'in kızı Feyza Civelek'le anlaşamadığı için alelacele öldürüldüğünü belirtti.

İşte ünlü senarist Ayşe Balıbey'in o paylaşımı:

İşte ünlü senarist Ayşe Balıbey'in o paylaşımı:

Peki, sizce bu iddia gerçek olabilir mi? Yorumlarda buluşalım...

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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