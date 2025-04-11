Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan Sibel Taşçıoğlu'na Veda Paylaşımı
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, diziye veda etti. Taşçıoğlu'nun gidişi rol arkadaşlarını üzerken dizide kızı Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç'tan duygulandıran bir paylaşım geldi.
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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun vedası herkesi üzdü.
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Ceren Karakoç'un paylaşımına Sibel Taşçıoğlu'ndan yanıt gecikmedi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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