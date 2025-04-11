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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan Sibel Taşçıoğlu'na Veda Paylaşımı

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan Sibel Taşçıoğlu'na Veda Paylaşımı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.04.2025 - 22:48

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, diziye veda etti. Taşçıoğlu'nun gidişi rol arkadaşlarını üzerken dizide kızı Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç'tan duygulandıran bir paylaşım geldi.

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Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun vedası herkesi üzdü.

Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu'nun vedası herkesi üzdü.

Taşçıoğlu'nun ayrılığı hem rol arkadaşları hem seyirciyi derinden üzerken dizide kızı Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç'tan duygu dolu bir paylaşım geldi. Ceren Karakoç, Instagram hesabından Sibel Taşçıoğlu'yla fotoğraflarını paylaşıp şu sözlerle rol arkadaşına veda etti:

Kızılcık’tan bir Sibel Taşçıoğlu geçti diyemeyeceğim çünkü kaldı…

Dostluğuyla kaldı , partnerliği ile kaldı, ustalığı ile kaldı , kendine her defasında hayran bırakan oyunculuğu ile kaldı , en önemlisi de güzel kalbi ile kaldı…

İşler başlar , biter ama dostluklar ve anılar hep baki kalır…

Şimdi buruğum biraz çünkü Ünal ailesinin bütün çocukları ve Kızılcık seti gerçekten annesiz kaldı…

Seni çok seviyorum Siboşum…

Yarenliğin için sonsuz teşekkür ediyorum …

Seni yeni projelerde izlemek için sabırsızlanıyorum …

Hep sevgiyle kal canım Sibel ablam…🤍

Ceren Karakoç'un paylaşımına Sibel Taşçıoğlu'ndan yanıt gecikmedi.

Ceren Karakoç'un paylaşımına Sibel Taşçıoğlu'ndan yanıt gecikmedi.

'Canım kızım Ceren'im... Hikayemizde sana pek iyi davranamadım. Pembe'yi affet. Ama ben seni çok seviyorum. Gözlerinle oynadığın her ana hayranım. Kalbim seninle...'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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