Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan Sibel Taşçıoğlu'na Veda Paylaşımı

Taşçıoğlu'nun ayrılığı hem rol arkadaşları hem seyirciyi derinden üzerken dizide kızı Nursema'yı canlandıran Ceren Karakoç'tan duygu dolu bir paylaşım geldi. Ceren Karakoç, Instagram hesabından Sibel Taşçıoğlu'yla fotoğraflarını paylaşıp şu sözlerle rol arkadaşına veda etti:

Kızılcık’tan bir Sibel Taşçıoğlu geçti diyemeyeceğim çünkü kaldı…

Dostluğuyla kaldı , partnerliği ile kaldı, ustalığı ile kaldı , kendine her defasında hayran bırakan oyunculuğu ile kaldı , en önemlisi de güzel kalbi ile kaldı…

İşler başlar , biter ama dostluklar ve anılar hep baki kalır…

Şimdi buruğum biraz çünkü Ünal ailesinin bütün çocukları ve Kızılcık seti gerçekten annesiz kaldı…

Seni çok seviyorum Siboşum…

Yarenliğin için sonsuz teşekkür ediyorum …

Seni yeni projelerde izlemek için sabırsızlanıyorum …

Hep sevgiyle kal canım Sibel ablam…🤍