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Kızılcık Şerbeti Setinde Pembe'ye Veda Eden Oyuncular Hüngür Hüngür Ağladı

Kızılcık Şerbeti Setinde Pembe'ye Veda Eden Oyuncular Hüngür Hüngür Ağladı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.04.2025 - 20:11

Kızılcık Şerbeti'ndeki büyük veda herkesi şoke etmişti. Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığı herkesi üzerken sette düzenlenen veda etkinliğinde duygulandıran anlar yaşadılar.

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Kızılcık Şerbeti'nin demirbaşı Pembe, aniden diziye veda etti.

Kızılcık Şerbeti'nin demirbaşı Pembe, aniden diziye veda etti.

Sibel Taşçıoğlu'nun canlandırdığı Pembe karakterinin diziye vedası herkesi şoke ederken ayrıca inanmak istemeyen seyirci bu duruma çok üzüldü.

Son sahnesinin çekilmesinin ardından Kızılcık Şerbeti setinde Pembe karakterine veda etkinliği düzenlendi ve ortaya duygulandıran anlar çıktı.

Sibel Taşçıoğlu'nun pasta kesip veda konuşması yaptığı anlarda rol arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Sibel Taşçıoğlu'nun pasta kesip veda konuşması yaptığı anlarda rol arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

Sibel Taşçıoğlu'nun veda ettiği anlarda Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Emrah Altıntoprak Şebnem Bozoklu gibi isimler duygulanırken özellikle Pembe'nin oğulları Fatih ve Mustafa'yı canlandıran Altıntoprak ve Güngör hüngür hüngür ağladı.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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