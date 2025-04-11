Kızılcık Şerbeti Setinde Pembe'ye Veda Eden Oyuncular Hüngür Hüngür Ağladı
Kızılcık Şerbeti'ndeki büyük veda herkesi şoke etmişti. Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığı herkesi üzerken sette düzenlenen veda etkinliğinde duygulandıran anlar yaşadılar.
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Kızılcık Şerbeti'nin demirbaşı Pembe, aniden diziye veda etti.
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Sibel Taşçıoğlu'nun pasta kesip veda konuşması yaptığı anlarda rol arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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