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Kadro Genişliyor: TRT 1 Dizisi "Bir Zamanlar İstanbul"a Yeni Oyuncu

Kadro Genişliyor: TRT 1 Dizisi "Bir Zamanlar İstanbul"a Yeni Oyuncu

TRT
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.04.2025 - 17:52

TRT 1'in iddialı dizisi 'Bir Zamanlar İstanbul' kadrosuna yeni oyuncu geliyor. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrolünde yer aldığı diziye 'Nurhayat' karakteri dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Bozdağ Film’in TRT için hazırladığı Bir Zamanlar İstanbul'un kadrosu genişliyor.

Bozdağ Film’in TRT için hazırladığı Bir Zamanlar İstanbul'un kadrosu genişliyor.

“Çağdaş bir Köroğlu hikâyesi” mottosuyla yola çıkan yeni dizisi Bir Zamanlar İstanbul, hem konusu hem de yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Dizinin başrollerinde, güçlü performanslarıyla tanınan Cihangir Ceyhan ve Alina Boz yer alıyor. Birsen Altuntaş, TRT 1'in ilgi çeken dizisinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldığını duyurdu.

Açelya Elmas, diziye “Nurhayat” adlı karakterle dahil oldu.

Açelya Elmas, diziye “Nurhayat” adlı karakterle dahil oldu.

Hatırlanacağı üzere başarılı oyuncu, en son tabii platformunda yayınlanan Antrenör dizisinde performansıyla beğeni toplamıştı.

Açelya Elmas’ın Bir Zamanlar İstanbul ekibine katılması, dizinin takipçileri arasında heyecan yaratırken, karakteri Nurhayat’ın hikâyedeki yeri şimdiden merak konusu oldu. Hikâyeye nasıl bir yön vereceği ve başkarakterlerle nasıl bir ilişkisi olacağı ise ilerleyen bölümlerde netlik kazanacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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