İnci Taneleri'nde Büyük Gizem Çözülüyor: Azem'in Oğlu Ortaya Çıktı!

Bu sırada tesadüfen karşılaştığı eski öğrencisi ve aynı zamanda okulun müdür yardımcısı Kiraz ile sohbet etti. Kiraz'la yapılan konuşmada Ferda’dan da bahseden Azem, oğlunu daha yakından tanımak istediğini söyledi.

Zerre’nin Tayfun’a saldırdığı haberi Yıldız’ı öfkelendirdi. Otelde yaşanan olayları duyan Azem, Zerre’nin nerede olduğunu araştırmaya başladı. Öte yandan Dilber, Azem’i pavyona davet etti.

Nusret ile Özgür arasındaki gerilim tırmanıyor. Özgür, talep edilen parayı getirerek otoparkın işletmesini devraldı. Ancak Nusret, artık pavyonun kontrolünün kendilerinde olduğunu belirtti. Bu durum, eski dostların arasındaki ipleri tamamen kopardı.

Nehir, Semiramis’le yüzleşerek Özgür ve Elif’ten uzak durmasını istedi. Ancak Semiramis, Nehir’in uyarılarını görmezden geldi. Hatta Nehir’i ağır sözlerle hedef aldı: “Sen katilin ve uyuşturucu bağımlısının kızısın. Önce sen geldin ailemize, sonra baban, kardeşin... Üstümüze çöktünüz.”