İnci Taneleri'nde Büyük Gizem Çözülüyor: Azem'in Oğlu Ortaya Çıktı!
Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği “İnci Taneleri”nin yeni bölümü duygusal ve çarpıcı anlara sahne oldu. 39. bölümde Azem, yıllar sonra oğlu Ferda ile ilk kez yüz yüze geldi. Ancak bu kavuşma, gelen bir telefonla gölgelendi.
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Azem, oğlunun çalıştığı okula giderek onu uzaktan izledi.
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Azem, Nergis ve Kasım’a Ferda’yı bulduğunu anlattı ve onların desteğini istedi.
Bölümün en çarpıcı anı ise Doktor Yeşim’in Azem’e verdiği haberdi.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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