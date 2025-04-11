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İnci Taneleri'nde Büyük Gizem Çözülüyor: Azem'in Oğlu Ortaya Çıktı!

İnci Taneleri'nde Büyük Gizem Çözülüyor: Azem'in Oğlu Ortaya Çıktı!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
11.04.2025 - 09:27

Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu kaleme aldığı ve başrolünü üstlendiği “İnci Taneleri”nin yeni bölümü duygusal ve çarpıcı anlara sahne oldu. 39. bölümde Azem, yıllar sonra oğlu Ferda ile ilk kez yüz yüze geldi. Ancak bu kavuşma, gelen bir telefonla gölgelendi.

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Azem, oğlunun çalıştığı okula giderek onu uzaktan izledi.

Azem, oğlunun çalıştığı okula giderek onu uzaktan izledi.

Bu sırada tesadüfen karşılaştığı eski öğrencisi ve aynı zamanda okulun müdür yardımcısı Kiraz ile sohbet etti. Kiraz'la yapılan konuşmada Ferda’dan da bahseden Azem, oğlunu daha yakından tanımak istediğini söyledi.

Zerre’nin Tayfun’a saldırdığı haberi Yıldız’ı öfkelendirdi. Otelde yaşanan olayları duyan Azem, Zerre’nin nerede olduğunu araştırmaya başladı. Öte yandan Dilber, Azem’i pavyona davet etti.

Nusret ile Özgür arasındaki gerilim tırmanıyor. Özgür, talep edilen parayı getirerek otoparkın işletmesini devraldı. Ancak Nusret, artık pavyonun kontrolünün kendilerinde olduğunu belirtti. Bu durum, eski dostların arasındaki ipleri tamamen kopardı.

Nehir, Semiramis’le yüzleşerek Özgür ve Elif’ten uzak durmasını istedi. Ancak Semiramis, Nehir’in uyarılarını görmezden geldi. Hatta Nehir’i ağır sözlerle hedef aldı: “Sen katilin ve uyuşturucu bağımlısının kızısın. Önce sen geldin ailemize, sonra baban, kardeşin... Üstümüze çöktünüz.”

Azem, Nergis ve Kasım’a Ferda’yı bulduğunu anlattı ve onların desteğini istedi.

Azem, Nergis ve Kasım’a Ferda’yı bulduğunu anlattı ve onların desteğini istedi.

Bu sırada Zahir, adamlarıyla birlikte Kamuran’ın pavyonuna baskın düzenledi. Nusret’le karşı karşıya gelen Zahir rest çekti. Olay büyümeden Kamuran duruma el koyarak polisi aradı. Durumu öğrenen Azem ise Reyyaz’ı arayıp Zahir’in geri çekilmesini sağladı.

Daha sonra okula dönen Azem, Kiraz’ın yardımıyla Ferda ile bir görüşme ayarladı. Ferda’ya gerçek kimliğini açıklamayan Azem, kendisini 'Ali Fuat' olarak tanıttı. Ferda, bu ismi daha önce duyduğunu belirterek, “Bir dönem Ali Fuat adlı bir yazar vardı. Yazılarını hayranlıkla okurdum,” dedi. Azem, onun bahsettiği kişinin kendisi olduğunu söyledi. Baba-oğul yıllar sonra ilk kez uzun bir sohbet etti.

Dilber ise oğlu Alişan’ın velayetini alabilmek için bir avukatla görüştüğünü Azem’e anlattı. Avukat, ona hayatını düzene koyması ve evlenmesi gerektiğini söylemişti.

Bölümün en çarpıcı anı ise Doktor Yeşim’in Azem’e verdiği haberdi.

Bölümün en çarpıcı anı ise Doktor Yeşim’in Azem’e verdiği haberdi.

Aradığı telefonla, “Kan testi sonuçları beklendiği gibi çıkmadı, uyumlu değil,” diyerek Azem’in umutlarını suya düşürdü.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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