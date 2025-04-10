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Nasıl Yani Bunlar Aynı Kişi Değil mi? Birbirine Aşırı Benzeyen Bazı Oyuncular

Nasıl Yani Bunlar Aynı Kişi Değil mi? Birbirine Aşırı Benzeyen Bazı Oyuncular

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.04.2025 - 21:25

Televizyon başında bir sahne izlerken “Bu o oyuncu değil mi ya?” diye sorduğunuz, hatta emin olduğunuz ama sonra internetten bakınca şok yaşadığınız o anlar... Hepimizin başına gelmiştir. Bazı ünlü isimler var ki, birbirine o kadar benziyorlar ki, sanki biri diğerinin klonu gibi! Hatta aralarında hiçbir bağ yokken, biz onları yıllardır aynı kişi sanmış olabiliriz.

Oysa gerçek bambaşka çıktı!

Bazen kaş yapısı, bazen gülüş, bazen de sadece bir bakış... Küçük detaylar büyük benzerliklere yol açıyor. Hele ki saç stilleri ve tarzları da benziyorsa, kimin kim olduğunu anlamak neredeyse imkansız hale geliyor. Hatta öyle benzerlikler var ki, sosyal medyada bile insanlar sık sık bu ünlüleri birbirine karıştırıp komik anlar yaşıyor.

Siz de bu listede “Yok artık, bunlar farklı insanlar mıymış?” diyeceğiniz isimlerle karşılaşabilirsiniz. Biz sizi uyarmış olalım: Bazı benzerlikler karşısında gerçekten küçük çaplı bir kriz yaşayabilirsiniz. 😄

İşte “Biz sizi aynı kişi sanmıştık!” dedirten, sanki birbirinin aynısıymış gibi duran, birbirine aşırı benzeyen o ünlü oyuncular...

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Kenan İmirzalıoğlu - Murat Ünalmış

Kenan İmirzalıoğlu - Murat Ünalmış

Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nu ekranda görünce tanıyabiliyoruz. Ama bize kimse Murat Ünalmış'ı İmirzalıoğlu'na benzetmediğini söylemesin. Hatta uzunca bir süre ikisini aynı kişi sanmış olanlarımız mutlaka vardır.

Özge Özpirinçci - Sinem Ünsal

Özge Özpirinçci - Sinem Ünsal

Özge Özpirinçci'ye kardeşi kadar benzeyen Uzak Şehir dizisinin yıldızı Sinem Ünsal... Kabul edelim bir dönem hepimiz ikisini ayırmakta sorun yaşadık.

Yağmur Tanrısevsin - Hafsanur Sancaktutan

Yağmur Tanrısevsin - Hafsanur Sancaktutan

Bu kadar benzerlik de olmaz. Uzunca bir süredir ekranlarda göremediğimiz Yağmur Tanrısevsin'i Siyah Kalp dizisinde oynayan Hafsanur Sancaktutan'la karıştıranlar el kaldırsın.

Tansel Öngel - Murat Yıldırım

Tansel Öngel - Murat Yıldırım

Masumlar Apartmanı'nın Naci'si Tansel Öngel diziye ilk girdiğinde hepimize bir kal gelmişti. Başta kendisini Murat Yıldırım sanmıştık. İtiraf edin!

Mehmet Usta - Diren Polatoğulları

Mehmet Usta - Diren Polatoğulları

Aralarında yaş farkı olmasına rağmen birbirini aşırı andıran Bez Bebek'in jokeri Mehmet Usta ve Yalı Çapkını'nın Kazım'ı Diren Polatoğulları...

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Burak Yörük - Tolga Sarıtaş

Burak Yörük - Tolga Sarıtaş

Benzerliği ile başka bir boyut atmış olan ünlülerimiz arasında Burak Yörük ve Tolga Sarıtaş da var.

Saadet Işıl Aksoy - Hande Subaşı

Saadet Işıl Aksoy - Hande Subaşı

Bu kadar da olmaz kardeşim, dediğimiz diğer ünlülerimiz 👇🏻

Nebahat Çehre - Evrim Alasya

Nebahat Çehre - Evrim Alasya

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Berfu Öngören - Esra Kızıldoğan

Berfu Öngören - Esra Kızıldoğan

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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