Nasıl Yani Bunlar Aynı Kişi Değil mi? Birbirine Aşırı Benzeyen Bazı Oyuncular

Televizyon başında bir sahne izlerken “Bu o oyuncu değil mi ya?” diye sorduğunuz, hatta emin olduğunuz ama sonra internetten bakınca şok yaşadığınız o anlar... Hepimizin başına gelmiştir. Bazı ünlü isimler var ki, birbirine o kadar benziyorlar ki, sanki biri diğerinin klonu gibi! Hatta aralarında hiçbir bağ yokken, biz onları yıllardır aynı kişi sanmış olabiliriz.

Oysa gerçek bambaşka çıktı!

Bazen kaş yapısı, bazen gülüş, bazen de sadece bir bakış... Küçük detaylar büyük benzerliklere yol açıyor. Hele ki saç stilleri ve tarzları da benziyorsa, kimin kim olduğunu anlamak neredeyse imkansız hale geliyor. Hatta öyle benzerlikler var ki, sosyal medyada bile insanlar sık sık bu ünlüleri birbirine karıştırıp komik anlar yaşıyor.

Siz de bu listede “Yok artık, bunlar farklı insanlar mıymış?” diyeceğiniz isimlerle karşılaşabilirsiniz. Biz sizi uyarmış olalım: Bazı benzerlikler karşısında gerçekten küçük çaplı bir kriz yaşayabilirsiniz. 😄

İşte “Biz sizi aynı kişi sanmıştık!” dedirten, sanki birbirinin aynısıymış gibi duran, birbirine aşırı benzeyen o ünlü oyuncular...