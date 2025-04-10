Herkes Gündemle İlgili Konuşmasını Beklerken Aybüke Pusat'tan Yine Bambaşka Bir Konuda Açıklama Geldi!
Herkes Gündemle İlgili Konuşmasını Beklerken Aybüke Pusat'tan Yine Bambaşka Bir Konuda Açıklama Geldi!
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan boykot çağrısına destek verdiği için TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarılmasıyla gündeme gelen Aybüke Pusat, sosyal medyada adına açılan sahte hesaplar hakkında sessizliğini bozdu. Oysa herkes sosyal medyada kendisine çığ gibi büyüyen destekle ilgili konuşmasını bekliyordu.
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Aybüke Pusat kendisine verilen destek dışında yeni bir açıklama yaptı.
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Pusat gündemi yine yok saydı. Bu kez de adına açılan sahte hesaplarla ilgili konuştu.
Pusat'ın bu paylaşımına yine sevenlerinden "Yanındayız.", " Seni seviyoruz." mesajları geldi. Pusat konu ile ilgili sessizliğini korumaya devam ediyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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