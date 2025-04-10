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Herkes Gündemle İlgili Konuşmasını Beklerken Aybüke Pusat'tan Yine Bambaşka Bir Konuda Açıklama Geldi!

Herkes Gündemle İlgili Konuşmasını Beklerken Aybüke Pusat'tan Yine Bambaşka Bir Konuda Açıklama Geldi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
10.04.2025 - 16:00

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan boykot çağrısına destek verdiği için TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarılmasıyla gündeme gelen Aybüke Pusat, sosyal medyada adına açılan sahte hesaplar hakkında sessizliğini bozdu. Oysa herkes sosyal medyada kendisine çığ gibi büyüyen destekle ilgili konuşmasını bekliyordu.

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Aybüke Pusat kendisine verilen destek dışında yeni bir açıklama yaptı.

Aybüke Pusat kendisine verilen destek dışında yeni bir açıklama yaptı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarıldıktan sonra birçok oyuncu arkadaşından ve kamuoyundan destek gören Pusat, konu dışı açıklaması ile gündem olmuştu. Pusat Twitter, yeni adıyla X hesabı açarak ilk paylaşımını 'Merhabalar, tek gerçek hesap budur kullandığım.' yazarak yapmıştı. 

Herkesi şaşırtan bu açıklamadan önce kendisine destek veren oyuncu arkadaşı Boran Kuzum TRT tabii'deki dizisinden ve yine kendisi gibi oyuncu olan erkek arkadaşı Furkan Andıç TRT tabii'deki dizisinden çıkarılmıştı.

Pusat gündemi yine yok saydı. Bu kez de adına açılan sahte hesaplarla ilgili konuştu.

Pusat gündemi yine yok saydı. Bu kez de adına açılan sahte hesaplarla ilgili konuştu.

Pusat takipçileriyle X platformu üzerinden haberleşmeyi tercih etti. Açtığı hesaptan ikinci bir paylaşım yapan oyuncu, bu kez de adına açılan sahte hesaplarla ilgili yazdı. 

Adına açılmış bir sahte hesabı alıntılayarak 'Lütfen beni taklit eden hesapları dikkate almayınız. Sevgiler.' diye yazdı.

Pusat'ın bu paylaşımına yine sevenlerinden "Yanındayız.", " Seni seviyoruz." mesajları geldi. Pusat konu ile ilgili sessizliğini korumaya devam ediyor.

Pusat'ın bu paylaşımına yine sevenlerinden "Yanındayız.", " Seni seviyoruz." mesajları geldi. Pusat konu ile ilgili sessizliğini korumaya devam ediyor.
twitter.com

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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