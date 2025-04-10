Herkes Gündemle İlgili Konuşmasını Beklerken Aybüke Pusat'tan Yine Bambaşka Bir Konuda Açıklama Geldi!

Pusat takipçileriyle X platformu üzerinden haberleşmeyi tercih etti. Açtığı hesaptan ikinci bir paylaşım yapan oyuncu, bu kez de adına açılan sahte hesaplarla ilgili yazdı.

Adına açılmış bir sahte hesabı alıntılayarak 'Lütfen beni taklit eden hesapları dikkate almayınız. Sevgiler.' diye yazdı.