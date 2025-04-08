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İmamoğlu’nun Avukatlarından RTÜK’e Şikayet: 9 Kanal Hakkında Yaptırım Talebi!

İmamoğlu’nun Avukatlarından RTÜK’e Şikayet: 9 Kanal Hakkında Yaptırım Talebi!

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
08.04.2025 - 14:49

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülkemizde gündem yoğunlukla TV kanalları oldu. Boykot çağrısı sonrası Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden çıkarılmasının ardından TRT gündemdeydi daha sonra CHP Lideri Özgür Özel'in boykot listesindeki kanallar çok konuşuldu. 

Şimdi de Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarının 9 televizyon kanalı için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/756510/...
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Şikayet dilekçesinde İmamoğlu'nun bazı yayınlarla hedef haline getirildiği vurgulandı.

Şikayet dilekçesinde İmamoğlu'nun bazı yayınlarla hedef haline getirildiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları, bazı televizyon kanallarının yayınlarının tarafsızlık ve yayıncılık ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) başvuruda bulundu. Başvuruda, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında bu yayınların incelenmesi ve gerekli yaptırımların uygulanması istendi.

Avukatlar Kemal Polat ve Berat Kaya’nın imzasını taşıyan başvuruda, özellikle İBB ve iştirakleriyle ilgili bazı programlarda, yargı süreci devam eden konuların kamuoyuna sunuluş biçiminin hukuka aykırı olduğu vurgulandı. İmamoğlu ve belediye çalışanlarının bazı televizyon kanallarında yapılan yayınlarla hedef haline getirildiği, bu yayınların hukuki süreçleri etkileyebilecek nitelikte olduğu belirtildi.

Avukatlar, söz konusu yayınların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesindeki “adil yargılanma hakkı” ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda güvence altına alınan “masumiyet karinesi” ile çeliştiğine dikkat çekti. Şikayet dilekçesinde, “Yayın ilkelerine aykırı bu yayınlar hakkında gerekli tedbirlerin ve yaptırımların uygulanmasını arz ve talep ederiz” ifadeleri yer aldı.

RTÜK’e sunulan dilekçede, yayıncılıkta denetim ve yaptırım yetkisinin kamu yararı gözetilerek çoğulculuk, eşitlik ve ölçülülük ilkeleri çerçevesinde kullanılması gerektiği vurgulandı. RTÜK’ün, tarafsızlık ilkesine uygun denetim yapmasının demokratik toplum düzeninin bir gereği olduğunun altı çizildi.

Başvuruda yayın içeriklerinde tarafsızlık ilkesine aykırı olduğu öne sürülen televizyon kanalları şu şekilde sıralandı:

Başvuruda yayın içeriklerinde tarafsızlık ilkesine aykırı olduğu öne sürülen televizyon kanalları şu şekilde sıralandı:

Akit TV, Haber Global, A Haber, TV100, Habertürk, TGRT Haber, CNN Türk, TRT Haber, Kanal 7

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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