İmamoğlu’nun Avukatlarından RTÜK’e Şikayet: 9 Kanal Hakkında Yaptırım Talebi!
İmamoğlu’nun Avukatlarından RTÜK’e Şikayet: 9 Kanal Hakkında Yaptırım Talebi!
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/756510/...
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ülkemizde gündem yoğunlukla TV kanalları oldu. Boykot çağrısı sonrası Aybüke Pusat'ın Teşkilat dizisinden çıkarılmasının ardından TRT gündemdeydi daha sonra CHP Lideri Özgür Özel'in boykot listesindeki kanallar çok konuşuldu.
Şimdi de Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarının 9 televizyon kanalı için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) şikayette bulunduğu ortaya çıktı.
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Şikayet dilekçesinde İmamoğlu'nun bazı yayınlarla hedef haline getirildiği vurgulandı.
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Başvuruda yayın içeriklerinde tarafsızlık ilkesine aykırı olduğu öne sürülen televizyon kanalları şu şekilde sıralandı:
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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