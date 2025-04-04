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Neden Türkiye'deki X (Twitter) Kullanıcıları Bluesky'a Geçiyor?

Neden Türkiye'deki X (Twitter) Kullanıcıları Bluesky'a Geçiyor?

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
04.04.2025 - 11:31

​Türkiye'de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar ve ünlü isimlerin sosyal medya üzerinden gösterdiği tepkiler, dijital platformlarda önemli değişimlere yol açtı. X (eski adıyla Twitter) platformunda, bu olaylara karşı görüşlerini paylaşan kullanıcıların  hesaplarının kapatılması, alternatif sosyal medya platformlarına yönelimi artırdı. Bu bağlamda, Twitter'ın alternatifi olan Bluesky'a bir nevi göç yaşanıyor.

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Ekrem İmamoğlu protestoları sonrası Bluesky’a geçiş artıyor: neden?

Ekrem İmamoğlu protestoları sonrası Bluesky’a geçiş artıyor: neden?

Ülkemizde son günlerde yaşanan siyasi tartışmalar dijital platformlara da sirayet etti. İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploma iptali ve ardından tutuklanması Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Kamuoyundan ve ünlü isimlerden tutukluluk kararına tepkiler yükselirken gözaltılar da başladı. 

Aybüke Pusat, Furkan Andıç ve Boran Kuzum CHP lideri Özgür Özel'in boykot çağrısı sonrası TRT'de çalıştıkları dizilerin kadrosundan çıkarıldılar. Cem Yiğit Üzümoğlu ise gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yanı sıra fenomen Danla Bilic, Berna Laçin gibi ünlüler X, eski adıyla Twitter'dan İmamoğlu ile ilgili paylaşımlar yaptıktan sonra hesabı kapatılan isimlerden oldu. 

X platformunda, özellikle siyasi içeriklerin paylaşımı sırasında hesap kapatmaları ve sansür uygulamaları kullanıcılar arasında ifade özgürlüğü endişelerine yol açtı. Bu durum, sansürsüz bir platform arayışını tetikledi ve Bluesky'a yönelimi artırdı.

 X üzerinden kullanıcılar ve bazı ünlüler, bir dönem Twitter'ın kapanmasının ardından popüler olan Bluesky'a geçiş yapmayı önermeye başladı.

Bluesky nedir?

Bluesky nedir?

Bluesky, 2019 yılında Twitter'ın bir araştırma girişimi olarak başlatıldı ve sonrasında bağımsız bir platform haline geldi. Merkezi ABD'de bulunan Bluesky, merkeziyetsiz sosyal medya deneyimi sunmayı hedefliyor. 2024 yılında kullanıcı sayısını hızla artıran uygulama bir süre sonra Türkiye'de eski popülerliğini yitirmişti. Şimdilerde ise İmamoğlu protestoları nedeniyle yeniden gündeme geldi.

Bluesky'ın avantajları neler? Bluesky sansürlenebilir mi?

Bluesky'ın avantajları neler? Bluesky sansürlenebilir mi?

Bluesky, sunduğu merkeziyetsiz yapı ve ifade özgürlüğü odaklı yaklaşımıyla, bu değişen dijital ortamda kullanıcıların ilgisini çekti. Platformun en önemli özellikleri şöyle:

Merkeziyetsizlik: Bluesky, merkeziyetsiz bir yapıya sahip olup, kullanıcıların verileri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlar.​

Özgür İçerik Paylaşımı: Platform, kullanıcıların sansürsüz ve özgürce içerik paylaşmalarına olanak tanır.​

Avrupa'da Güçlü Varlık: AB merkezinin Belçika'da bulunması, Avrupa'daki kullanıcılar için platformun güvenilirliğini artırmıştır.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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