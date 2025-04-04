Ülkemizde son günlerde yaşanan siyasi tartışmalar dijital platformlara da sirayet etti. İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploma iptali ve ardından tutuklanması Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Kamuoyundan ve ünlü isimlerden tutukluluk kararına tepkiler yükselirken gözaltılar da başladı.

Aybüke Pusat, Furkan Andıç ve Boran Kuzum CHP lideri Özgür Özel'in boykot çağrısı sonrası TRT'de çalıştıkları dizilerin kadrosundan çıkarıldılar. Cem Yiğit Üzümoğlu ise gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yanı sıra fenomen Danla Bilic, Berna Laçin gibi ünlüler X, eski adıyla Twitter'dan İmamoğlu ile ilgili paylaşımlar yaptıktan sonra hesabı kapatılan isimlerden oldu.

X platformunda, özellikle siyasi içeriklerin paylaşımı sırasında hesap kapatmaları ve sansür uygulamaları kullanıcılar arasında ifade özgürlüğü endişelerine yol açtı. Bu durum, sansürsüz bir platform arayışını tetikledi ve Bluesky'a yönelimi artırdı.

X üzerinden kullanıcılar ve bazı ünlüler, bir dönem Twitter'ın kapanmasının ardından popüler olan Bluesky'a geçiş yapmayı önermeye başladı.