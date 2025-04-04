Neden Türkiye'deki X (Twitter) Kullanıcıları Bluesky'a Geçiyor?
Neden Türkiye'deki X (Twitter) Kullanıcıları Bluesky'a Geçiyor?
Türkiye'de Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar ve ünlü isimlerin sosyal medya üzerinden gösterdiği tepkiler, dijital platformlarda önemli değişimlere yol açtı. X (eski adıyla Twitter) platformunda, bu olaylara karşı görüşlerini paylaşan kullanıcıların hesaplarının kapatılması, alternatif sosyal medya platformlarına yönelimi artırdı. Bu bağlamda, Twitter'ın alternatifi olan Bluesky'a bir nevi göç yaşanıyor.
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Ekrem İmamoğlu protestoları sonrası Bluesky’a geçiş artıyor: neden?
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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