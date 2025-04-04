Sosyal Medya Hamlesi: Farah Zeynep Abdullah Hızını Alamadı Elon Musk'a Rest Çekti
Sosyal Medya Hamlesi: Farah Zeynep Abdullah Hızını Alamadı Elon Musk'a Rest Çekti
Sivri diliyle tanınan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz günlerde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e verdiği sert yanıtla gündeme gelmişti. Bu kez ise hedefinde X’in sahibi Elon Musk vardı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bluesky hesabı açtığını duyuran oyuncu,“Elon baydı” diyerek bir çıkış yaptı. Abdullah’ın ardından bazı ünlü isimler de peş peşe BlueSky’e geçtiklerini duyurdu.
İşte sosyal medyada kartların yeniden karıldığı o detaylar…
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İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreç, peş peşe gelen tutuklamalar ve protestolarla büyüdü.
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Bu süreçte en çok konuşulan isimlerden biri de oyuncu Aybüke Pusat oldu.
Geçtiğimiz günlerde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:
Ancak hızını alamadı. Bu kez X platformunun sahibi Elon Musk’a rest çekti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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