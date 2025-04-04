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Sosyal Medya Hamlesi: Farah Zeynep Abdullah Hızını Alamadı Elon Musk'a Rest Çekti

Sosyal Medya Hamlesi: Farah Zeynep Abdullah Hızını Alamadı Elon Musk'a Rest Çekti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.04.2025 - 12:15

Sivri diliyle tanınan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, geçtiğimiz günlerde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’e verdiği sert yanıtla gündeme gelmişti. Bu kez ise hedefinde X’in sahibi Elon Musk vardı. 

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bluesky hesabı açtığını duyuran oyuncu,“Elon baydı” diyerek bir çıkış yaptı. Abdullah’ın ardından bazı ünlü isimler de peş peşe BlueSky’e geçtiklerini duyurdu. 

İşte sosyal medyada kartların yeniden karıldığı o detaylar…

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İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreç, peş peşe gelen tutuklamalar ve protestolarla büyüdü.

İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreç, peş peşe gelen tutuklamalar ve protestolarla büyüdü.

İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde vatandaşlar sokağa çıktı. Hemen ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel bazı markalara yönelik boykot çağrısı yaptı. 

2 Nisan’da sosyal medya üzerinden “hiçbir şey satın alma” etiketiyle yayılan çağrı birçok kişi ve kuruluştan destek gördü.

Bu süreçte en çok konuşulan isimlerden biri de oyuncu Aybüke Pusat oldu.

Bu süreçte en çok konuşulan isimlerden biri de oyuncu Aybüke Pusat oldu.

Boykot paylaşımı sonrası TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarıldı. Ardından Boran Kuzum ve Furkan Andıç da benzer gerekçelerle projelerinden ayrıldı. 

Şakir Paşa dizisinin yıldızı Cem Yiğit Üzümoğlu ise gözaltına alındıktan saatler sonra serbest bırakıldı. 

Tüm bu gelişmelerin ardından Farah Zeynep Abdullah da boykot çağrısı yapan kanalların yakından izlendiğini ve yaptırım uygulanacağını açıklayan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'i radarına aldı.

Geçtiğimiz günlerde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Geçtiğimiz günlerde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

'Millî ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarıyla, Türkiye’nin değerleri ve kazanımları sarsılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu büyük millet; kendi emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir. Toplumda itibar kaybeden bazı çevrelerin, manipülatif söylemlerle birlik ve beraberliğimizi zedeleme çabaları asla amacına ulaşamayacaktır. 

Millî ve manevi hassasiyetlere saygılı yayıncılığı teşvik etmeye devam edecek, ülkemizin güçlü medya yapısını koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz. Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır. Milletimizin ortak değerlerine zarar vermek isteyenler, her zaman kaybetmeye mahkûmdur.'

Şahin'in bu açıklamasına tutulan Abdullah 'Ebubekir seni ayrı bir sevmiyorum' yorumu yapmıştı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Ancak hızını alamadı. Bu kez X platformunun sahibi Elon Musk’a rest çekti.

Ancak hızını alamadı. Bu kez X platformunun sahibi Elon Musk’a rest çekti.

Abdullah BlueSky hesabı açtığını “Harbi Elon baydı” notuyla duyurdu. Twitter’ın eski CEO'su Jack Dorsey tarafından kurulan Bluesky, son dönemde X’in alternatifleri arasında öne çıkıyor. 

Danla Biliç’in X hesabını kapatması, oyuncu Alican Yücesoy ve Rojda Demirer’in erişim engeli alması gibi olaylar da Bluesky göçünü hızlandırmıştı. 

Abdullah'ın yanı sıra Melis İşiten de Bluesky hesabı açtığını açıkladı. Görünen o ki bu sayı her geçen gün daha da artacak.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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