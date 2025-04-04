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Hilmi Cem ve Pırıl Atasev Evleniyor: Nişan Kareleri Sosyal Medyada Olay Oldu

Hilmi Cem ve Pırıl Atasev Evleniyor: Nişan Kareleri Sosyal Medyada Olay Oldu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.04.2025 - 09:54

Survivor’da şampiyon olarak hayatımıza giren ve sempatik tavırlarıyla gönülleri fetheden Hilmi Cem İntepe, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Pırıl Atasev ile nişanlandı. Geçtiğimiz yıl Londra’da romantik bir evlilik teklifiyle gündeme gelen çift bu kez sade ama bir o kadar da duygu yüklü bir törenle yüzükleri taktı. 

Hilmi Cem’in yakın dostları Avatar Atakan ve Serap Korkmaz’ın da yalnız bırakmadığı çiftin nişan kareleri sosyal medyada adeta beğeni yağmuruna tutuldu. 

Gelin, o özel anlara birlikte göz atalım ve bu mutlu haberin detaylarına birlikte dalalım…

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Survivor’ı illa ki izlemişsinizdir…

Survivor’ı illa ki izlemişsinizdir…

Yarışmada enerjisiyle, sempatikliğiyle ve başarısıyla herkesin kalbini çalmayı başaran yarışmacı Hilmi Cem İntepe'yi de mutlaka yarışmada görmüşsünüzdür.

2013 yılında “Survivor Türkiye”de şampiyon olduğunda daha yolun çok başındaydı ama o günden sonra parlamaya başlayan yıldızı, dizi ve sinema projeleriyle iyice güç kazandı.

Yetenek Sizsiniz Türkiye’deki dans performanslarıyla dikkatleri çekmiş, ardından Survivor’daki mücadelesiyle hafızalara kazınmıştı. Yarışma sonrası oyunculuğa adım atan Hilmi Cem, Bodrum Masalı ve Yeşilçam gibi sevilen yapımlarda rol alarak adından söz ettirmişti.

Ancak bu defa gündeme gelmesinin sebebi ne bir dizi, ne de bir yarışma…

Ancak bu defa gündeme gelmesinin sebebi ne bir dizi, ne de bir yarışma…

Bu defa kalpleri ısıtan bir aşk hikayesiyle karşımızda! Uzun süredir birlikte olduğu, tasarımcı kimliğiyle öne çıkan Pırıl Atasev ile olan ilişkisini resmiyete taşıyan Hilmi Cem, geçtiğimiz günlerde sade bir törenle nişanlandı. 

Ve elbette ki o anları sosyal medyada sevenleriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.

Aslında bu aşk masalının dönüm noktası geçtiğimiz aralık ayında yazıldı.

Aslında bu aşk masalının dönüm noktası geçtiğimiz aralık ayında yazıldı.

Hilmi Cem, sevgilisi Pırıl’ı Londra’ya tatile götürmüş, yanında yakın dostları Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz da vardı. Her şey planlıydı! Romantik bir ambiyansta evlilik teklifini yaptı. Ve o beklenen yanıt geldi: “Evet!”

Detaylardan burada bahsetmiştik:

O anları “Evet dedi” notuyla paylaşan Hilmi Cem, o günden bu yana ilişkisini bir üst boyuta taşımanın hazırlığını yapıyordu.

O anları “Evet dedi” notuyla paylaşan Hilmi Cem, o günden bu yana ilişkisini bir üst boyuta taşımanın hazırlığını yapıyordu.

Ve işte beklenen o gün geldi. Çift, aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade ama şık bir törenle nişanlandı. 

Yüzükler takıldı, mutluluk gözlerinden okundu. El ele, göz göze verilen pozlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Nişan töreninin en dikkat çeken detaylarından biri ise hiç şüphesiz, Survivor’dan da tanıdığımız Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz’ın bu mutlu günde çifti yalnız bırakmaması oldu.

Nişan töreninin en dikkat çeken detaylarından biri ise hiç şüphesiz, Survivor’dan da tanıdığımız Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz’ın bu mutlu günde çifti yalnız bırakmaması oldu.

Hem teklif sırasında hem de nişanda çiftin yanındaydılar. Dostluklarının yıllara meydan okuyan hali hayranlık uyandırdı.

Pırıl Atasev’in zarif tarzı, Hilmi Cem’in şıklığı ve çiftin enerjisi bir araya gelince ortaya hem çok samimi hem de oldukça romantik kareler çıktı. Takipçilerinden “Çok yakışıyorsunuz”, “Mutluluklar” ve “İkinizin enerjisi bir başka” gibi yorumlar yağdı.

Şimdilik nişanla yetinen çiftin düğün tarihine dair bir açıklama yapılmadı ama şimdiden “O gün gelsin de doya doya izleyelim” modundayız.

Bakalım düğün telaşı nasıl olacak, bekleyip göreceğiz...

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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