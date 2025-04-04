Survivor’da şampiyon olarak hayatımıza giren ve sempatik tavırlarıyla gönülleri fetheden Hilmi Cem İntepe, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Pırıl Atasev ile nişanlandı. Geçtiğimiz yıl Londra’da romantik bir evlilik teklifiyle gündeme gelen çift bu kez sade ama bir o kadar da duygu yüklü bir törenle yüzükleri taktı.

Hilmi Cem’in yakın dostları Avatar Atakan ve Serap Korkmaz’ın da yalnız bırakmadığı çiftin nişan kareleri sosyal medyada adeta beğeni yağmuruna tutuldu.

Gelin, o özel anlara birlikte göz atalım ve bu mutlu haberin detaylarına birlikte dalalım…