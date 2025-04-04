Hilmi Cem ve Pırıl Atasev Evleniyor: Nişan Kareleri Sosyal Medyada Olay Oldu
Hilmi Cem ve Pırıl Atasev Evleniyor: Nişan Kareleri Sosyal Medyada Olay Oldu
Survivor’da şampiyon olarak hayatımıza giren ve sempatik tavırlarıyla gönülleri fetheden Hilmi Cem İntepe, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Pırıl Atasev ile nişanlandı. Geçtiğimiz yıl Londra’da romantik bir evlilik teklifiyle gündeme gelen çift bu kez sade ama bir o kadar da duygu yüklü bir törenle yüzükleri taktı.
Hilmi Cem’in yakın dostları Avatar Atakan ve Serap Korkmaz’ın da yalnız bırakmadığı çiftin nişan kareleri sosyal medyada adeta beğeni yağmuruna tutuldu.
Gelin, o özel anlara birlikte göz atalım ve bu mutlu haberin detaylarına birlikte dalalım…
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Survivor’ı illa ki izlemişsinizdir…
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Ancak bu defa gündeme gelmesinin sebebi ne bir dizi, ne de bir yarışma…
Aslında bu aşk masalının dönüm noktası geçtiğimiz aralık ayında yazıldı.
O anları “Evet dedi” notuyla paylaşan Hilmi Cem, o günden bu yana ilişkisini bir üst boyuta taşımanın hazırlığını yapıyordu.
Nişan töreninin en dikkat çeken detaylarından biri ise hiç şüphesiz, Survivor’dan da tanıdığımız Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz’ın bu mutlu günde çifti yalnız bırakmaması oldu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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