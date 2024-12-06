Survivor'ın Sevilen Yüzü Hilmi Cem İntepe'den Sevgilisine Buram Buram Romantizm Kokan Evlilik Teklifi

Ülkemizin en çok izlenen yarışma programlarından olan Survivor, her sezonunda birbirinden başarılı isimleri birbiriyle yarıştırmış ve geniş kitlelerce beğeniyle takip edilmişti. Günümüzde yıldızı parlayan birçok ismi de bu yarışmayla tanımıştık. Hilmi Cem İntepe de bu isimlerden birisi. Kendisi Survivor'da başarısını ortaya koymuş ve sempatik tavırlarıyla birçok izleyicinin kalbini kazanmayı başarmıştı. İntepe bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Pırıl Atasev'e evlilik teklif etti. Çiftin mutluluğu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.