Survivor'ın Sevilen Yüzü Hilmi Cem İntepe'den Sevgilisine Buram Buram Romantizm Kokan Evlilik Teklifi
Survivor'ın Sevilen Yüzü Hilmi Cem İntepe'den Sevgilisine Buram Buram Romantizm Kokan Evlilik Teklifi
Ülkemizin en çok izlenen yarışma programlarından olan Survivor, her sezonunda birbirinden başarılı isimleri birbiriyle yarıştırmış ve geniş kitlelerce beğeniyle takip edilmişti. Günümüzde yıldızı parlayan birçok ismi de bu yarışmayla tanımıştık. Hilmi Cem İntepe de bu isimlerden birisi. Kendisi Survivor'da başarısını ortaya koymuş ve sempatik tavırlarıyla birçok izleyicinin kalbini kazanmayı başarmıştı. İntepe bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Pırıl Atasev'e evlilik teklif etti. Çiftin mutluluğu sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.
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Uzun yıllardır televizyon ekranlarında yayınlanan Survivor isimli yarışma programını mutlaka biliyorsunuzdur. Survivor'ın 2013 yılı şampiyonu olarak tanıdığımız Hilmi Cem İntepe sempatik tavırları ve başarısıyla bu yarışma sayesinde tanınırlığını elde etmişti.
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Kendisi şimdilerde oyunculuk alanına yönelmiş durumda. İlerleyen dönemlerde de İntepe'nin adını çeşitli projelerle daha sık duyacağız gibi duruyor.
Hilmi Cem İntepe, uzun bir süredir marka sahibi ve tasarımcı Pırıl Atasev ile birliktelik yaşıyor.
Çiftin aşk dolu sosyal medya paylaşımları ise takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor ve çift için ufukta evlilik olup olmadığı merak ediliyordu.
Hilmi Cem İntepe bugün mutlu haberi sevenlerine Instagram'dan yaptığı bir paylaşımla duyurdu. İntepe, sevgilisine evlilik teklifi etti.
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Hilmi Cem'in duygulandıran evlilik teklifi videosunu izlemek isteyenleri şöyle alalım👇
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