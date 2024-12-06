Sosyal Medya Fenomeni Yaren Alaca Yeni Yıla Girerken Hangi Totemi Uygulayacağını Açıkladı

Sosyal medya platformlarının kullanımı yaygınlaşınca, bu platformlar üzerinden işleyen yeni meslek grupları da ortaya çıktı. Bunlardan en popüler olanı ise sosyal medya fenomenliği biliyorsunuz. Yaren Alaca da son yılların en bilinen sosyal medya fenomenlerinden birisi. Kendisi Instagram başta olmak üzere TikTok gibi platformlarda da içerik üretip takipçileriyle paylaşıyor. Alaca, geçtiğimiz yıllarda ünlü rapçi Motive ile uzun süreli bir birliktelik yaşamış ve bu aşkıyla da gündeme gelmişti.