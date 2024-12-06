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Sosyal Medya Fenomeni Yaren Alaca Yeni Yıla Girerken Hangi Totemi Uygulayacağını Açıkladı

Sosyal Medya Fenomeni Yaren Alaca Yeni Yıla Girerken Hangi Totemi Uygulayacağını Açıkladı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
06.12.2024 - 20:35

Sosyal medya platformlarının kullanımı yaygınlaşınca, bu platformlar üzerinden işleyen yeni meslek grupları da ortaya çıktı. Bunlardan en popüler olanı ise sosyal medya fenomenliği biliyorsunuz. Yaren Alaca da son yılların en bilinen sosyal medya fenomenlerinden birisi. Kendisi Instagram başta olmak üzere TikTok gibi platformlarda da içerik üretip takipçileriyle paylaşıyor. Alaca, geçtiğimiz yıllarda ünlü rapçi Motive ile uzun süreli bir birliktelik yaşamış ve bu aşkıyla da gündeme gelmişti.

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Geçtiğimiz yıllarda Youtube'a eğlence içerikleri üreten fenomen Yaren Alaca, son bir yıldır Youtube'u bırakmış durumda.

Geçtiğimiz yıllarda Youtube'a eğlence içerikleri üreten fenomen Yaren Alaca, son bir yıldır Youtube'u bırakmış durumda.

Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan sosyal medya fenomeni şimdilerde 'influencer'lık yapıyor. Kendisinin paylaşımları ise giyim ve makyaj ağırlıklı.

Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan sosyal medya fenomeni şimdilerde 'influencer'lık yapıyor. Kendisinin paylaşımları ise giyim ve makyaj ağırlıklı.

Yaren Alaca'yı birçoğunuz ünlü rapçi Motive ile olan birlikteliğinden tanıyor olabilirsiniz. İkilinin ilişkisi geçtiğimiz yıllarda bir ayrıl bir barış şekilde yaşanmış ve bizlerin de başını döndürmüştü. Tam onların bu haline alışmıştık ki ikili yollarını kesin bir şekilde ayırmaya karar vermişti.

Yaren Alaca'yı birçoğunuz ünlü rapçi Motive ile olan birlikteliğinden tanıyor olabilirsiniz. İkilinin ilişkisi geçtiğimiz yıllarda bir ayrıl bir barış şekilde yaşanmış ve bizlerin de başını döndürmüştü. Tam onların bu haline alışmıştık ki ikili yollarını kesin bir şekilde ayırmaya karar vermişti.

Victoria's Secret markasının bir etkinliğinde boy gösteren Yaren Alaca'ya Magazin Burada muhabirleri mikrofon uzatıp yeni yıl ve aşk hakkında sorular sordu. Alaca, eski defterleri kapattığının altını çizerken yeni yıl totemini de açıkladı.

Victoria's Secret markasının bir etkinliğinde boy gösteren Yaren Alaca'ya Magazin Burada muhabirleri mikrofon uzatıp yeni yıl ve aşk hakkında sorular sordu. Alaca, eski defterleri kapattığının altını çizerken yeni yıl totemini de açıkladı.

Sosyal medya fenomeninin cevabı ise oldukça şaşırtıcıydı. Alaca yeni yıla saniyeler kala masanın altında 12 tane üzüm yiyeceğini açıkladı. İyi enerjilerin ve güzel sözlerin hayatına iyiyi ve güzeli çekmesinde etkisi olacağını düşündüğünü de söyledi.

Sosyal medya fenomeninin cevabı ise oldukça şaşırtıcıydı. Alaca yeni yıla saniyeler kala masanın altında 12 tane üzüm yiyeceğini açıkladı. İyi enerjilerin ve güzel sözlerin hayatına iyiyi ve güzeli çekmesinde etkisi olacağını düşündüğünü de söyledi.
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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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