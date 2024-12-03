Genç Görünümünün Sırrı Buymuş: Dünyaca Ünlü Model Helena Christensen Soğuk Su Terapisini Paylaştı!
Genç Görünümünün Sırrı Buymuş: Dünyaca Ünlü Model Helena Christensen Soğuk Su Terapisini Paylaştı!
90'lı yılların göz bebeği, uzun yıllar podyumda fırtınalar estirmiş olan Danimarkalı model Helena Christensen artık modellik yapmıyor. Helena Christensen yoluna tasarımcı olarak devam ediyor. Fakat buna rağmen gençliğini ve güzelliğini korumak isteyen Christensen, bunun için her aralık ayında buz gibi bir suya giriyor. Ünlü süper model, bu yılki soğuk su ritüelini paylaştı. Soğuktan ağzı bir süre açık kalan ünlü isim yine de dondurucu göle girmekten vazgeçmedi.
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Helena Christensen, 90'lı yılların en çok tanınan ve aranan modellerinden biriydi. Kendisi 20'li yaşlarının başında Chanel ve Prada gibi lüks markaların reklam kampanyalarında yer alırken, Victoria's Secret gibi alanında prestijli bir markanın defilelerinde de boy gösterdi.
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Modellik süreci boyunca güzelliğini muhafaza etmeyi başaran Christensen, şimdilerde 55 yaşında ve buna rağmen gençliğin iksirini bulmuşçasına canlı ve genç görünümlü bir cilde sahip ve fit vücudunu da halen koruyor.
Helena Christensen, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dondurucu soğukluktaki bir göle girdiği anı paylaştı. Ünlü model böylelikle hem fiziğini hem de mental sağlığını koruduğunu iddia ediyor.
Helena Christensen'ın buz gibi suya meydan okuduğu paylaşımını merak edenleri şöyle alalım👇
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