Genç Görünümünün Sırrı Buymuş: Dünyaca Ünlü Model Helena Christensen Soğuk Su Terapisini Paylaştı!

90'lı yılların göz bebeği, uzun yıllar podyumda fırtınalar estirmiş olan Danimarkalı model Helena Christensen artık modellik yapmıyor. Helena Christensen yoluna tasarımcı olarak devam ediyor. Fakat buna rağmen gençliğini ve güzelliğini korumak isteyen Christensen, bunun için her aralık ayında buz gibi bir suya giriyor. Ünlü süper model, bu yılki soğuk su ritüelini paylaştı. Soğuktan ağzı bir süre açık kalan ünlü isim yine de dondurucu göle girmekten vazgeçmedi.