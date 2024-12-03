Film Çekerken Evlatları İçin Arsa Görüp Beğenmişler! Funda Eryiğit ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan Milyonluk Yatırım!
Film Çekerken Evlatları İçin Arsa Görüp Beğenmişler! Funda Eryiğit ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan Milyonluk Yatırım!
Başarılı oyunculuğuyla uzun yıllardır geniş kitlelerce beğeniyle takip edilen Funda Eryiğit ve karizmasıyla her daim büyüleyen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz sene 'Boğa Boğa' isimli bir filmde beraber rol almıştı. Çanakkale, Assos'da çekilen filmin senaristliğini Hakan Günday üstlenirken yönetmen koltuğunda ise Onur Saylak oturmuştu. Bu filmin yapım aşamasında bölgenin doğal güzelliğinden etkilenen Eryiğit ve Tatlıtuğ birer anne ve baba olarak ilk önce çocuklarını düşünmüş olacaklar ki @gizlikalmasınmag'in haberine göre iki ünlü isim bu bölgeden yatırımlık arsa almış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güzel oyuncu Funda Eryiğit başarılı yönetmen Berkun Oya ile evli biliyorsunuz. İkilinin Civan adını verdikleri oğulları ise geçtiğimiz yıl dünyaya gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kıvanç Tatlıtuğ ise 2016 yılında kendisinin stil danışmanı olan Başak Dizer ile hayatını birleştirmişti. Ardından çiftin oğulları Kurt Efe dünyaya gelmişti.
Eryiğit ve Tatlıtuğ ikilisi Onur Saylak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Boğa Boğa' isimli filmde geçtiğimiz yıl başrolü paylaşmışlardı. Filmin çekimleri ise Çanakkale Assos'ta gerçekleşmişti.
Bölgenin doğal ve eşsiz güzelliğinden etkilenen iki oyuncu filmden kazandıkları 15 milyon lira ile yatırım yaptı. Bu yatırımı Kıvanç Tatlıtuğ'un iki buçuk yaşındaki oğlu Kurt Efe için; Funda Eryiğit'in ise bir buçuk yaşındaki oğlu Civan için yaptığı iddia edildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın