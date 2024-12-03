Film Çekerken Evlatları İçin Arsa Görüp Beğenmişler! Funda Eryiğit ve Kıvanç Tatlıtuğ'dan Milyonluk Yatırım!

Başarılı oyunculuğuyla uzun yıllardır geniş kitlelerce beğeniyle takip edilen Funda Eryiğit ve karizmasıyla her daim büyüleyen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ geçtiğimiz sene 'Boğa Boğa' isimli bir filmde beraber rol almıştı. Çanakkale, Assos'da çekilen filmin senaristliğini Hakan Günday üstlenirken yönetmen koltuğunda ise Onur Saylak oturmuştu. Bu filmin yapım aşamasında bölgenin doğal güzelliğinden etkilenen Eryiğit ve Tatlıtuğ birer anne ve baba olarak ilk önce çocuklarını düşünmüş olacaklar ki @gizlikalmasınmag'in haberine göre iki ünlü isim bu bölgeden yatırımlık arsa almış.