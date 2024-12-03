Takip Ettiği Güzel Kızları Bir Türlü Dilinden Düşüremeyen Teoman, Açıklamalarına Bir Yenisini Daha Ekledi!
Takip Ettiği Güzel Kızları Bir Türlü Dilinden Düşüremeyen Teoman, Açıklamalarına Bir Yenisini Daha Ekledi!
''N'apim tabiatım böyle'' diyen rock müziğin başarılı şarkıcılarından Teoman'ı şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da çokça konuşuyoruz. Daha doğrusu kendisi özellikle son dönemlerde öyle açıklamalarda bulunuyor ki konuşmadan edemiyoruz. Geçtiğimiz ay ''Instagram'dan güzel kızları takip ediyorum'' diyen Teoman, ardından takip ettiği kızları bir de 'vazo' ya benzetmişti. Dün akşam gerçekleşen GQ Men Of The Year'a katılan şarkıcı, objektiflerin karşısına geçti ve tekrar güzel kızları dilinden düşüremedi...
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Kendine has sahne performansları ve şarkı yorumlarıyla ön plana çıkan şarkıcı Teoman'ı mutlaka biliyorsunuzdur. Kendisi şarkılarıyla rock müziğine adeta bambaşka 'renkler' katmış bir isim.
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Fakat bugünlerde kendisini şarkılarından daha çok yaptığı dikkat çekici açıklamalarla konuşuyoruz. Kendisi geçtiğimiz ay "Instagram'da öneriler bölümünden güzel kızları takip ediyorum bazen. '' demişti belki hatırlarsınız.
Ünlü şarkıcı bu açıklamasının hemen ardından hızını alamayıp bir de güzel kızlarımızı 'vazo'ya benzetmişti. ''Güzel giyiniyorlar falan. Benim pozisyon nedeniyle tanışabileceğim insanlar'' demiş ve akıllarımıza mukayyet olmamızı daha da zorlaştırmıştı.
Teoman, dün akşam gerçekleşen GQ Men Of The Year'da boy gösterdi. Magazin Burada muhabirlerine konuşan Teoman bu sefer de "Hayatıma renk gelsin diye Instagram'dan güzel kızları takip ediyorum. Peşlerinde değilim, adlarını bile bilmiyorum." şeklinde bir açıklamada bulundu.
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