Takip Ettiği Güzel Kızları Bir Türlü Dilinden Düşüremeyen Teoman, Açıklamalarına Bir Yenisini Daha Ekledi!

''N'apim tabiatım böyle'' diyen rock müziğin başarılı şarkıcılarından Teoman'ı şarkılarının yanı sıra özel hayatıyla da çokça konuşuyoruz. Daha doğrusu kendisi özellikle son dönemlerde öyle açıklamalarda bulunuyor ki konuşmadan edemiyoruz. Geçtiğimiz ay ''Instagram'dan güzel kızları takip ediyorum'' diyen Teoman, ardından takip ettiği kızları bir de 'vazo' ya benzetmişti. Dün akşam gerçekleşen GQ Men Of The Year'a katılan şarkıcı, objektiflerin karşısına geçti ve tekrar güzel kızları dilinden düşüremedi...