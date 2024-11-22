Teoman Açık Yüreklilikle Takip Ettiğini Söylediği Güzel Kızları Bakın Hangi Nesneye Benzetti!
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Teoman Açık Yüreklilikle Takip Ettiğini Söylediği Güzel Kızları Bakın Hangi Nesneye Benzetti!
Kendine özgü tarzıyla ve sahne performanslarıyla da konuştuğumuz Teoman'ı açıklamalarıyla sık sık konuşuyoruz. Dün yaptığı açıklamayla kendisi yeniden sosyal medya gündemine. Geçtiğimiz gün güzel kızları takip ettiğini açık yüreklilikle söyleyen Teoman'ın o açıklamasının ardından gelen sözleri kısa sürede dikkat çekti. Kendisi takip ettiği güzel kızları bir nesneye benzetti. Gelin detaylara birlikte bakalım...
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Türk rock müziğinin en köklü isimlerinden biri olarak, hem sahnedeki duruşu hem de şarkılarıyla yıllardır müzikseverlerin gönlünde taht kurmuş bir sanatçı bildiğiniz gibi.
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Kendine özgü tarzı, derin anlamlar taşıyan şarkı sözleri ve unutulmaz melodileriyle olduğu kadar sahne performanslarıyla da dikkat çeken isim özel hayatıyla ayrıca ilgi çekiyor.
''Tatile gitmeyi sevmiyorum ya ben. Tatile gitmeye üşeniyorum'' gibi sayısız ikonik açıklaması olan Teoman geçtiğimiz gün yine sözleriyle gündeme taşınmıştı.
Geçtiğimiz gün "güzel kızları takip ediyorum" açıklamasıyla tepki çeken Teoman'ın o sözlerinin ardından gelen itiraf duyanları şoke etti.
Güzel kızlarla ilgili bir 'planı' olmadığını söyleyen isim "Onları figür olarak, vazo seyreder gibi, hoşuma gidiyor, güzel giyiniyorlar falan. Benim pozisyon nedeniyle taşınabileceğim insanlar" ifadelerini kullanarak vazo benzetmesi yaptı!
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İşte o anlar:
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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