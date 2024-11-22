onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gıybet
Teoman Açık Yüreklilikle Takip Ettiğini Söylediği Güzel Kızları Bakın Hangi Nesneye Benzetti!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Teoman Açık Yüreklilikle Takip Ettiğini Söylediği Güzel Kızları Bakın Hangi Nesneye Benzetti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.11.2024 - 12:09

Kendine özgü tarzıyla ve sahne performanslarıyla da konuştuğumuz Teoman'ı açıklamalarıyla sık sık konuşuyoruz. Dün yaptığı açıklamayla kendisi yeniden sosyal medya gündemine. Geçtiğimiz gün güzel kızları takip ettiğini açık yüreklilikle söyleyen Teoman'ın o açıklamasının ardından gelen sözleri kısa sürede dikkat çekti. Kendisi takip ettiği güzel kızları bir nesneye benzetti. Gelin detaylara birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türk rock müziğinin en köklü isimlerinden biri olarak, hem sahnedeki duruşu hem de şarkılarıyla yıllardır müzikseverlerin gönlünde taht kurmuş bir sanatçı bildiğiniz gibi.

Türk rock müziğinin en köklü isimlerinden biri olarak, hem sahnedeki duruşu hem de şarkılarıyla yıllardır müzikseverlerin gönlünde taht kurmuş bir sanatçı bildiğiniz gibi.

Kendine özgü tarzı, derin anlamlar taşıyan şarkı sözleri ve unutulmaz melodileriyle olduğu kadar sahne performanslarıyla da dikkat çeken isim özel hayatıyla ayrıca ilgi çekiyor.

Kendine özgü tarzı, derin anlamlar taşıyan şarkı sözleri ve unutulmaz melodileriyle olduğu kadar sahne performanslarıyla da dikkat çeken isim özel hayatıyla ayrıca ilgi çekiyor.

''Tatile gitmeyi sevmiyorum ya ben. Tatile gitmeye üşeniyorum'' gibi sayısız ikonik açıklaması olan Teoman geçtiğimiz gün yine sözleriyle gündeme taşınmıştı.

''Tatile gitmeyi sevmiyorum ya ben. Tatile gitmeye üşeniyorum'' gibi sayısız ikonik açıklaması olan Teoman geçtiğimiz gün yine sözleriyle gündeme taşınmıştı.

Geçtiğimiz gün "güzel kızları takip ediyorum" açıklamasıyla tepki çeken Teoman'ın o sözlerinin ardından gelen itiraf duyanları şoke etti.

Geçtiğimiz gün "güzel kızları takip ediyorum" açıklamasıyla tepki çeken Teoman'ın o sözlerinin ardından gelen itiraf duyanları şoke etti.

O içeriğin detaylarından bahsettik:

Güzel kızlarla ilgili bir 'planı' olmadığını söyleyen isim "Onları figür olarak, vazo seyreder gibi, hoşuma gidiyor, güzel giyiniyorlar falan. Benim pozisyon nedeniyle taşınabileceğim insanlar" ifadelerini kullanarak vazo benzetmesi yaptı!

Güzel kızlarla ilgili bir 'planı' olmadığını söyleyen isim "Onları figür olarak, vazo seyreder gibi, hoşuma gidiyor, güzel giyiniyorlar falan. Benim pozisyon nedeniyle taşınabileceğim insanlar" ifadelerini kullanarak vazo benzetmesi yaptı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşte o anlar:

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın