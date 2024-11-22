Hadise'nin Esas Oğlan'ın Galasında Sevgilisi Şenol Sönmez'le Kol Kola Pozlarını Bakın Hangi Ex Aşkı Beğendi!
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Hadise'nin Esas Oğlan'ın Galasında Sevgilisi Şenol Sönmez'le Kol Kola Pozlarını Bakın Hangi Ex Aşkı Beğendi!
Esas Oğlan dizisiyle oyunculuk yeteneklerini gözler önüne seren Hadise'nin Seda Bakan'la başrollerini paylaştığı yapımın galası geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Güzel şarkıcının galadaki kombininden yıllardır sarı kullandığı saçlarını kızıl yapmasına birçok detay ilgi çekti. Gecede sevgilisi, aynı zamada Esas Oğlan'ın yönetmeni Şenol Sönmez ile kol kola poz veren ismin o halleri de gündeme düşmüştü. Şükrü Özyıldız, Seda Bakan, Rıza Kocaoğlu gibi isimlerin kadrosunda bulunduğu Esas Oğlan dizisinin galasının sosyal medyada paylaşılan anlarını bakın Hadise'nin hangi eski aşkı beğendi!
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Hadise ve Seda Bakan'ın başrollerini paylaştığı 'Esas Oğlan' dizisi sosyal medyanın gündemine daha yayınlanmadan önce fragmanıyla oturdu biliyorsunuz.
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Merakla beklenen dizinin galası ise geçtiğimiz gece gerçekleşmiş, Seda Bakan ve Hadise'nin elbisesinden tutun da geceye katılan çiftlere birçok detay dikkat çekmişti.
22 Kasım'dan itibaren Cuma akşamları bir dijital platformda yayınlanacak dizinin yönetmeni Şenol Sönmez'le aşk yaşayan Hadise'nin galadaki halleri de bir hayli dikkat çekmişti.
Gelelim asıl olaya... Dizinin olduğu kadar gecenin de yıldızlarından olan Şükrü Özyıldız galadan paylaştığı pozlarla sosyal medyada epey bir ses getirmişti.
Şenol Sönmez ve Hadise'nin karelerini de paylaşan Özyıldız'a beğeni yağmıştı. Hadise'nin sevgilisi Şenol Sönmez'le kol kola verdiği o pozu ise bakın kim beğendi!
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Hadise'nin kısa bir süreliğine evlilik yaşadığı Mehmet Dinçerler bu gönderiyi beğendi!
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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