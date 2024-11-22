onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hadise'nin Esas Oğlan'ın Galasında Sevgilisi Şenol Sönmez'le Kol Kola Pozlarını Bakın Hangi Ex Aşkı Beğendi!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Hadise'nin Esas Oğlan'ın Galasında Sevgilisi Şenol Sönmez'le Kol Kola Pozlarını Bakın Hangi Ex Aşkı Beğendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.11.2024 - 10:06

Esas Oğlan dizisiyle oyunculuk yeteneklerini gözler önüne seren Hadise'nin Seda Bakan'la başrollerini paylaştığı yapımın galası geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Güzel şarkıcının galadaki kombininden yıllardır sarı kullandığı saçlarını kızıl yapmasına birçok detay ilgi çekti. Gecede sevgilisi, aynı zamada Esas Oğlan'ın yönetmeni Şenol Sönmez ile kol kola poz veren ismin o halleri de gündeme düşmüştü. Şükrü Özyıldız, Seda Bakan, Rıza Kocaoğlu gibi isimlerin kadrosunda bulunduğu Esas Oğlan dizisinin galasının sosyal medyada paylaşılan anlarını bakın Hadise'nin hangi eski aşkı beğendi!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hadise ve Seda Bakan'ın başrollerini paylaştığı 'Esas Oğlan' dizisi sosyal medyanın gündemine daha yayınlanmadan önce fragmanıyla oturdu biliyorsunuz.

Hadise ve Seda Bakan'ın başrollerini paylaştığı 'Esas Oğlan' dizisi sosyal medyanın gündemine daha yayınlanmadan önce fragmanıyla oturdu biliyorsunuz.

Merakla beklenen dizinin galası ise geçtiğimiz gece gerçekleşmiş, Seda Bakan ve Hadise'nin elbisesinden tutun da geceye katılan çiftlere birçok detay dikkat çekmişti.

Merakla beklenen dizinin galası ise geçtiğimiz gece gerçekleşmiş, Seda Bakan ve Hadise'nin elbisesinden tutun da geceye katılan çiftlere birçok detay dikkat çekmişti.

İkilinin kıyafetlerinden burada bahsetmiştik:

22 Kasım'dan itibaren Cuma akşamları bir dijital platformda yayınlanacak dizinin yönetmeni Şenol Sönmez'le aşk yaşayan Hadise'nin galadaki halleri de bir hayli dikkat çekmişti.

22 Kasım'dan itibaren Cuma akşamları bir dijital platformda yayınlanacak dizinin yönetmeni Şenol Sönmez'le aşk yaşayan Hadise'nin galadaki halleri de bir hayli dikkat çekmişti.

O görüntülerden bu içeriğimizde bahsettik:

Gelelim asıl olaya... Dizinin olduğu kadar gecenin de yıldızlarından olan Şükrü Özyıldız galadan paylaştığı pozlarla sosyal medyada epey bir ses getirmişti.

Gelelim asıl olaya... Dizinin olduğu kadar gecenin de yıldızlarından olan Şükrü Özyıldız galadan paylaştığı pozlarla sosyal medyada epey bir ses getirmişti.

Şenol Sönmez ve Hadise'nin karelerini de paylaşan Özyıldız'a beğeni yağmıştı. Hadise'nin sevgilisi Şenol Sönmez'le kol kola verdiği o pozu ise bakın kim beğendi!

Şenol Sönmez ve Hadise'nin karelerini de paylaşan Özyıldız'a beğeni yağmıştı. Hadise'nin sevgilisi Şenol Sönmez'le kol kola verdiği o pozu ise bakın kim beğendi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hadise'nin kısa bir süreliğine evlilik yaşadığı Mehmet Dinçerler bu gönderiyi beğendi!

Hadise'nin kısa bir süreliğine evlilik yaşadığı Mehmet Dinçerler bu gönderiyi beğendi!

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın