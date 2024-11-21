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Beklenen Gün Geldi: Birbirinden Ünlü İsimler Saygı1 Formatının İkinci Konuğu Sertab Erener İçin Sahneye Çıktı!

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Beklenen Gün Geldi: Birbirinden Ünlü İsimler Saygı1 Formatının İkinci Konuğu Sertab Erener İçin Sahneye Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.11.2024 - 10:12

Oğuzhan Uğur'un oluşturduğu formatlardan biri olan 'Saygı1' geçtiğimiz gece Sertab Erener için düzenledi. Türk müzik sektöründe iz bırakan sanatçılar adında düzenlenen bu konserlerden ilki rap müziğin efsanesi Ceza içindi. Bir müzik türünden seçilen efsane isimlerin şarkıları Türkiye'nin önde gelen sanatçıları tarafından seslendirken geçtiğimiz gece  unutulmaz anlar yaşandı. Hande Yener, Aleyna Tilki, Gökhan Türkmen, Enis Arıkan gibi isimlerin Sertab Erener'in eskimeyen şarkılarını seslendirdiği gecede gerçekleşen sahnelere gelin birlikte bakalım...

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Geçtiğimiz ay rap müziğin efsane ismi Ceza için düzenlenen, Oğuzhan Uğur'un ses getiren formatlarından biri olan Saygı1 konseri unutulmaz anlara imza atmıştı hatırlarsanız.

Geçtiğimiz ay rap müziğin efsane ismi Ceza için düzenlenen, Oğuzhan Uğur'un ses getiren formatlarından biri olan Saygı1 konseri unutulmaz anlara imza atmıştı hatırlarsanız.

Uğur'un geçtiğimiz ay verdiği müjdeye göre bir sonraki Saygı1 gecesinin efsane isim Sertab Erener için düzenleneceği öğrenilmiş ve heyecanlı bekleyiş başlamıştı.

Uğur'un geçtiğimiz ay verdiği müjdeye göre bir sonraki Saygı1 gecesinin efsane isim Sertab Erener için düzenleneceği öğrenilmiş ve heyecanlı bekleyiş başlamıştı.

Birbirinden önemli sanatçıların sırayla Sertab Erener'in efsane şarkılarını kendi yorumlarıyla söylediği gecede Aleyna Tilki, Can Ozan, Ceylan Ertem, Emir Can İğrek, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kalben, Karsu, Melek Mosso, Mirkelam, Nil Karaibrahimgil, Nova Norda, Oğuzhan Uğur, Paptircem, Selin Geçit, Sena Şener, Soner Sarıkabadayı, Şanışer ve TNK sahne aldı.

Birbirinden önemli sanatçıların sırayla Sertab Erener'in efsane şarkılarını kendi yorumlarıyla söylediği gecede Aleyna Tilki, Can Ozan, Ceylan Ertem, Emir Can İğrek, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kalben, Karsu, Melek Mosso, Mirkelam, Nil Karaibrahimgil, Nova Norda, Oğuzhan Uğur, Paptircem, Selin Geçit, Sena Şener, Soner Sarıkabadayı, Şanışer ve TNK sahne aldı.

Gelin gecede sahne alan isimlerin performanslarına birlikte bakalım...

Gelin gecede sahne alan isimlerin performanslarına birlikte bakalım...

Enis Arıkan

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Hande Yener

TNK

Şanışer

Melek Mosso

Nil Karaibrahimgil ve Serdar Erener

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Aleyna Tilki

Gökhan Türkmen

Kalben

Selin Geçit

Soner Sarıkabadayı

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Emir Can İğrek

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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