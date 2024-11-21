Beklenen Gün Geldi: Birbirinden Ünlü İsimler Saygı1 Formatının İkinci Konuğu Sertab Erener İçin Sahneye Çıktı!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Beklenen Gün Geldi: Birbirinden Ünlü İsimler Saygı1 Formatının İkinci Konuğu Sertab Erener İçin Sahneye Çıktı!
Oğuzhan Uğur'un oluşturduğu formatlardan biri olan 'Saygı1' geçtiğimiz gece Sertab Erener için düzenledi. Türk müzik sektöründe iz bırakan sanatçılar adında düzenlenen bu konserlerden ilki rap müziğin efsanesi Ceza içindi. Bir müzik türünden seçilen efsane isimlerin şarkıları Türkiye'nin önde gelen sanatçıları tarafından seslendirken geçtiğimiz gece unutulmaz anlar yaşandı. Hande Yener, Aleyna Tilki, Gökhan Türkmen, Enis Arıkan gibi isimlerin Sertab Erener'in eskimeyen şarkılarını seslendirdiği gecede gerçekleşen sahnelere gelin birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz ay rap müziğin efsane ismi Ceza için düzenlenen, Oğuzhan Uğur'un ses getiren formatlarından biri olan Saygı1 konseri unutulmaz anlara imza atmıştı hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uğur'un geçtiğimiz ay verdiği müjdeye göre bir sonraki Saygı1 gecesinin efsane isim Sertab Erener için düzenleneceği öğrenilmiş ve heyecanlı bekleyiş başlamıştı.
Birbirinden önemli sanatçıların sırayla Sertab Erener'in efsane şarkılarını kendi yorumlarıyla söylediği gecede Aleyna Tilki, Can Ozan, Ceylan Ertem, Emir Can İğrek, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kalben, Karsu, Melek Mosso, Mirkelam, Nil Karaibrahimgil, Nova Norda, Oğuzhan Uğur, Paptircem, Selin Geçit, Sena Şener, Soner Sarıkabadayı, Şanışer ve TNK sahne aldı.
Gelin gecede sahne alan isimlerin performanslarına birlikte bakalım...
Enis Arıkan
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hande Yener
TNK
Şanışer
Melek Mosso
Nil Karaibrahimgil ve Serdar Erener
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aleyna Tilki
Gökhan Türkmen
Kalben
Selin Geçit
Soner Sarıkabadayı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emir Can İğrek
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın