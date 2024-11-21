Esas Oğlan Galasında Sevgilisi Şenol Sönmez ile Aşka Gelen Hadise Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!
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Esas Oğlan Galasında Sevgilisi Şenol Sönmez ile Aşka Gelen Hadise Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!
Sahnelerde ışıldamaya alışkın olan ünlü şarkıcı Hadise, Esas Oğlan dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirdi. 22 Kasım'dan itibaren Cuma akşamları bir dijital platformda yayınlanacak olan Esas Oğlan'ın galası ise dün akşam gerçekleştirildi.
Yeni imajı ile galada boy gösteren Hadise, kızıl saçlarının yanı sıra yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez ile sevincini paylaştı. Ünlü şarkıcının sevgilisiyle olan görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri çifti çok eleştirdi, kimileri çok yakıştırdı!
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Bugüne kadar sahnelerde ışıldamaya alışkın olan, her şovuyla da magazin dünyasına damga vuran Hadise, geçtiğimiz aylarda herkesi şaşırtan yeni bir karar alarak ilk oyunculuk deneyimi için kolları sıvamıştı hatırlarsanız.
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Yakın arkadaşı Seda Bakan ile aynı dizide rol alan Hadise'nin yeni projesi 22 Kasım'dan itibaren Cuma akşamları bir dijital platformda yayınlanacak.
Herkesin merakla beklediği Esas Oğlan'ın yine merakla beklenen galası dün akşam gerçekleşti biliyorsunuz ki. Seda Bakan ile bir örnek giyinen Hadise hem duruşu hem de yeni imajıyla yine çok konuşuldu!
Hatırlarsanız Hadise'nin Esas Oğlan'ın da yönetmenliğini yapan Şenol Sönmez ile sevgili olduğu aylardır gündemimizdeydi. Hatta çift ilk olarak 'Bir Cumhuriyet Şarkısı’nın galasında görüntülenmişti. Tabii Esas Oğlan'ın galasında da yine birliktelerdi!
İkilinin aşk yaşadığı haberleri iddiadan öteye gidemese de Hadise, galada Şenol Sönmez'i övmelere doyamadı 👇🏻
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İkilinin sarmaş dolaş görüntüleri de dikkatlerden kaçmadı tabii. Birbirlerini öpücüklere boğan ve bol bol sarılan ikilinin yakışıp yakışmadığı ise sosyal medyada tartışma konusu oldu!
Gelin Şenol Sönmez ve Hadise'ye kim ne yorum yapmış birlikte bakalım 👇🏻
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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