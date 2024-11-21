Esas Oğlan Galasında Sevgilisi Şenol Sönmez ile Aşka Gelen Hadise Sosyal Medya Kullanıcılarını İkiye Böldü!

Sahnelerde ışıldamaya alışkın olan ünlü şarkıcı Hadise, Esas Oğlan dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini gerçekleştirdi. 22 Kasım'dan itibaren Cuma akşamları bir dijital platformda yayınlanacak olan Esas Oğlan'ın galası ise dün akşam gerçekleştirildi.

Yeni imajı ile galada boy gösteren Hadise, kızıl saçlarının yanı sıra yönetmen sevgilisi Şenol Sönmez ile sevincini paylaştı. Ünlü şarkıcının sevgilisiyle olan görüntüleri sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri çifti çok eleştirdi, kimileri çok yakıştırdı!