"Çok Zorluyor Ama Olmuyor": Şarkıcı Zeynep Mansur'dan Zeynep Bastık ve Simge Sağın'a Ağır Eleştiriler!

Geçtiğimiz günlerde Zeynep Bastık'ın Türkiye'nin en seksi kadını seçildiği iddiaları sosyal medyada gündem olmuş, Bastık çok eleştirilmişti hatırlarsanız. Zeynep Bastık ise bu iddiaların çok gereksiz olduğunu söyleyerek konuyu kapatmayı tercih etmişti. Aramızda Kalmasın'a röportaj veren ünlü şarkıcı Zeynep Mansur ise hem Zeynep Bastık'a hem Simge Sağın'a ağır eleştirilerde bulundu!