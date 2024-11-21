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"Çok Zorluyor Ama Olmuyor": Şarkıcı Zeynep Mansur'dan Zeynep Bastık ve Simge Sağın'a Ağır Eleştiriler!

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"Çok Zorluyor Ama Olmuyor": Şarkıcı Zeynep Mansur'dan Zeynep Bastık ve Simge Sağın'a Ağır Eleştiriler!

Beyza İçgöz
Beyza İçgöz - Magazin Editörü
21.11.2024 - 17:21

Geçtiğimiz günlerde Zeynep Bastık'ın Türkiye'nin en seksi kadını seçildiği iddiaları sosyal medyada gündem olmuş, Bastık çok eleştirilmişti hatırlarsanız. Zeynep Bastık ise bu iddiaların çok gereksiz olduğunu söyleyerek konuyu kapatmayı tercih etmişti. Aramızda Kalmasın'a röportaj veren ünlü şarkıcı Zeynep Mansur ise hem Zeynep Bastık'a hem Simge Sağın'a ağır eleştirilerde bulundu!

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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde @baddiesglobals isimli bir X kullanıcısının attığı tweet ile Zeynep Bastık'ı "yaşayan en seksi kadın" ilan etmesi kısa sürede TT olmuştu.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde @baddiesglobals isimli bir X kullanıcısının attığı tweet ile Zeynep Bastık'ı "yaşayan en seksi kadın" ilan etmesi kısa sürede TT olmuştu.

Atılan tweet sonrasında çok eleştirilen Zeynep Bastık ise konuya dair "Birileri ortaya bir şey atıyor, birileri de altını kaynatıyor, ben de evde oturup izliyorum." açıklamalarında bulunarak konuyu kapatmayı tercih etmişti.

Atılan tweet sonrasında çok eleştirilen Zeynep Bastık ise konuya dair "Birileri ortaya bir şey atıyor, birileri de altını kaynatıyor, ben de evde oturup izliyorum." açıklamalarında bulunarak konuyu kapatmayı tercih etmişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇🏻

Geçtiğimiz saatlerde Aramızda Kalmasın'a röportaj veren ünlü şarkıcı Zeynep Mansur ise "Zeynep Bastık asla seksi değil, mümkün değil" açıklamalarında bulunarak hem Bastık'a hem Sağın'a ağır eleştirilerde bulundu.

Geçtiğimiz saatlerde Aramızda Kalmasın'a röportaj veren ünlü şarkıcı Zeynep Mansur ise "Zeynep Bastık asla seksi değil, mümkün değil" açıklamalarında bulunarak hem Bastık'a hem Sağın'a ağır eleştirilerde bulundu.

"Bu zorlamayla olacak bir şey değil" diyen Mansur, Simge Sağın'ın da çok zorladığını ancak seksi olmadığını ve basit durduğunu da söyledi.

"Bu zorlamayla olacak bir şey değil" diyen Mansur, Simge Sağın'ın da çok zorladığını ancak seksi olmadığını ve basit durduğunu da söyledi.

Simge Sağın'ın açık giyindiğini savunan Mansur, Gülşen'de klas ancak Simge Sağın'da basit durduğunu açıkladı.

Simge Sağın'ın açık giyindiğini savunan Mansur, Gülşen'de klas ancak Simge Sağın'da basit durduğunu açıkladı.
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İşte Zeynep Mansur'un o açıklamaları 👇🏻

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Beyza İçgöz
Beyza İçgöz
Magazin Editörü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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