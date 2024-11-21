Yıllardır Kullandığı Sarı Saçı Bırakıp Kızıl Oldu: Hadise'ye Hangi Saç Rengi Daha Çok Yakışıyor?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yıllardır Kullandığı Sarı Saçı Bırakıp Kızıl Oldu: Hadise'ye Hangi Saç Rengi Daha Çok Yakışıyor?
Sahne şovu, kombinleri ve şarkılarıyla magazin gündeminin en beğenilen isimlerinden biri olan Hadise, geçtiğimiz aylarda ilk oyunculuk deneyimi için adım atmış ve yakın arkadaşı Seda Bakan ile Esas Oğlan isimli projede rol almak için kolları sıvamıştı. Hadise, dün gece gerçekleşen Esas Oğlan'ın galasına da yine Seda Bakan ile birlikte hem de aynı elbiseyi giyerek katıldı.
Hadise'nin yıllardır kullandığı saç rengini bir anda değiştirmesi ise görenleri şaşırttı. Peki Hadise'ye hangi saç rengi daha çok yakıştı? Karar sizin!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bugüne kadar neredeyse her konseri ve her sahne şovu ile çok konuşulan Hadise, geçtiğimiz aylarda herkesi şaşırtan yeni karar alarak ilk oyunculuk deneyimi için kolları sıvamıştı hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yakın arkadaşı Seda Bakan ile aynı dizide rol alacak olan Hadise'nin 22 Kasım'dan itibaren Cuma akşamları bir dijital platformda yayınlanacak yeni projesi Esas Oğlan'ın galası da geçtiğimiz akşam gerçekleşti.
Esas Oğlan'ın galasına yakın arkadaşı Seda Bakan ile aynı elbiseyi giyerek katılan Hadise'nin Bakan ile el ele pozları çok konuşulurken dikkat çeken bir detay daha vardı.
O da Hadise'nin yıllardır sarı olarak kullandığı saçlarını bir anda değiştirerek kızıla dönmesiydi elbette! Ünlü şarkıcının yeni imajı herkesi şaşırttı, kimileri Hadise'nin yeni tarzını çok beğense de kimileri sarıyı tercih etti. Hatta Hadise'yi Danla Bilic'e benzetenler bile oldu.
Biz de son kararı size bıraktık! Sizce Hadise'ye hangi saç rengi daha çok yakıştı?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın