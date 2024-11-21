Yıllardır Kullandığı Sarı Saçı Bırakıp Kızıl Oldu: Hadise'ye Hangi Saç Rengi Daha Çok Yakışıyor?

Sahne şovu, kombinleri ve şarkılarıyla magazin gündeminin en beğenilen isimlerinden biri olan Hadise, geçtiğimiz aylarda ilk oyunculuk deneyimi için adım atmış ve yakın arkadaşı Seda Bakan ile Esas Oğlan isimli projede rol almak için kolları sıvamıştı. Hadise, dün gece gerçekleşen Esas Oğlan'ın galasına da yine Seda Bakan ile birlikte hem de aynı elbiseyi giyerek katıldı.

Hadise'nin yıllardır kullandığı saç rengini bir anda değiştirmesi ise görenleri şaşırttı. Peki Hadise'ye hangi saç rengi daha çok yakıştı? Karar sizin!