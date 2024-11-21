Lucas Torreira ile İkinci Baharını Yaşayan Devrim Özkan'dan Galatasaray Taraftarına İnce 'Yenge' Mesajı!

Ülkemizin güzel ve başarılı oyuncularından biri olan Devrim Özkan, Galatasaray'ın yıldız futbolcularından biri olan Lucas Torreira ile bir süredir doludizgin bir aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine ara veren ünlü çift, yeniden bir araya gelerek aşklarına ikinci bir şans vermiş ve barışmanın ardından da evlilik iddiaları ortaya atılmıştı. Devrim Özkan ise Galatasaray taraftarı tarafından 'yenge' olarak benimsenmişti. Ünlü oyuncudan taraftara ince bir mesaj geldi.