Lucas Torreira ile İkinci Baharını Yaşayan Devrim Özkan'dan Galatasaray Taraftarına İnce 'Yenge' Mesajı!
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Lucas Torreira ile İkinci Baharını Yaşayan Devrim Özkan'dan Galatasaray Taraftarına İnce 'Yenge' Mesajı!
Ülkemizin güzel ve başarılı oyuncularından biri olan Devrim Özkan, Galatasaray'ın yıldız futbolcularından biri olan Lucas Torreira ile bir süredir doludizgin bir aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine ara veren ünlü çift, yeniden bir araya gelerek aşklarına ikinci bir şans vermiş ve barışmanın ardından da evlilik iddiaları ortaya atılmıştı. Devrim Özkan ise Galatasaray taraftarı tarafından 'yenge' olarak benimsenmişti. Ünlü oyuncudan taraftara ince bir mesaj geldi.
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Lucas Torreira ve Devrim Özkan, uzun bir ayrılığın ardından yeniden bir araya gelerek ilişkilerine ikinci bir şans vermiş ve ikinci bahar yaşamaya başlamışlardı.
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Ünlü çiftin barışmasının ardından kısa bir süre sonra evlilik iddiaları ortaya atılmış, ikilinin 2024 sonu ya da 2025 yazında nikah masasına oturacağı iddia edilmişti.
Çiftin barışmasıyla Galatasaray taraftarı yeniden Devrim Özkan'ı 'yenge' olarak benimsemişti hatırlarsanız. Ancak aslında Devrim Özkan yenge değil Torreira enişteydi.
Geçtiğimiz günlerde röportaj veren Devrim Özkan da tam bu noktaya parmak basarak Galatasaray taraftarına ince bir mesaj gönderdi!
Kendisine yenge denmesiyle ilgili soruları yanıtlayan Özkan, "Ben yenge değilim, Lucas enişte. Ben Türküm, o yüzden ona enişte desinler" açıklamalarında bulundu.
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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