Aşçılık Kursu İçin 3 Aylığına Londra'ya Giden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Çiftinden İlk Kare Geldi!

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşınacakları iddia edilmişti hatırlarsanız. Daha sonra ise Başak Dizer Londra'ya yerleşmeyeceklerini ancak Kıvanç Tatlıtuğ'un aşçılık eğitimi için 3 ay boyunca Londra'da kalacaklarını açıklamıştı. Çiftimiz geçtiğimiz günlerde Londra'ya uçtu. 3 aylık Londra serüveninin ilk karesi ise geçtiğimiz saatlerde geldi!