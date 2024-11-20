Aşçılık Kursu İçin 3 Aylığına Londra'ya Giden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Çiftinden İlk Kare Geldi!
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Aşçılık Kursu İçin 3 Aylığına Londra'ya Giden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Çiftinden İlk Kare Geldi!
Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşınacakları iddia edilmişti hatırlarsanız. Daha sonra ise Başak Dizer Londra'ya yerleşmeyeceklerini ancak Kıvanç Tatlıtuğ'un aşçılık eğitimi için 3 ay boyunca Londra'da kalacaklarını açıklamıştı. Çiftimiz geçtiğimiz günlerde Londra'ya uçtu. 3 aylık Londra serüveninin ilk karesi ise geçtiğimiz saatlerde geldi!
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2016 yılında dünyaevine giren ve o günden itibaren de magazin dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Her kareleri ile takipçilerini aşka boğan ünlü çift, 2022 yılında da oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almış ve çekirdek ailelerini tamamlamışlardı.
Geçtiğimiz haftalarda Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için Londra'ya taşınacakları iddia edilmişti.
Başak Dizer ise Londra'ya taşınmayacaklarını ancak Kıvanç Tatlıtuğ'un aşçılık eğitimi için yaklaşık 3 ay boyunca Londra'da kalacaklarını açıklamıştı.
Ünlü çiftimiz geçtiğimiz günlerde Londra'ya uçtu bile! Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un 3 aylık Londra serüveninin ilk karesi ise geçtiğimiz saatlerde geldi👇🏻
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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