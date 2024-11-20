"Benden Köylü Kadını Çıkmaz": Bugüne Kadar Hep İyi Rollerde Oynadığını Söyleyen Pınar Altuğ'dan Samimi İtiraf!
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"Benden Köylü Kadını Çıkmaz": Bugüne Kadar Hep İyi Rollerde Oynadığını Söyleyen Pınar Altuğ'dan Samimi İtiraf!
Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile hafızalarımıza kazınan Pınar Altuğ, açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Ünlü oyuncu Yağmur Atacan ile olan evliliğiyle de sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu kimi zaman hayatından kesitleri paylaşıyor kimi zaman aldığı yorumlara yanıt veriyor. Aramızda Kalmasın kameralarına konuşan Altuğ, bu kez de kariyerine dair yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi.
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Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile akıllarımıza kazınan Pınar Altuğ'u mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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Yağmur Atacan ile 16 yılı aşkın bir süredir evli olan ünlü oyuncu kimi zaman özel hayatına dair eleştiriler alsa da ilişkisini tam gaz yaşamaya devam ediyor, aldığı eleştirilere yeri geldiğinde cevap vermekten de hiç çekinmiyor.
Bugüne kadar kendisini hep benzer rollerde izlediğimiz Pınar Altuğ, bu kez geçtiğimiz saatlerinde Aramızda Kalmasın kameralarına konuştuğu anlar ile gündeme geldi.
Ters köşe bir rol oynamak için tipinin maksimum kötü kadın oynamaya müsait olduğunu söyleyen Pınar Altuğ, "Benden köylü kadını çıkmaz" açıklamalarında bulundu.
İşte o anlar 👇🏻
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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