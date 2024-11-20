"Benden Köylü Kadını Çıkmaz": Bugüne Kadar Hep İyi Rollerde Oynadığını Söyleyen Pınar Altuğ'dan Samimi İtiraf!

Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem karakteri ile hafızalarımıza kazınan Pınar Altuğ, açıklamaları ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi. Ünlü oyuncu Yağmur Atacan ile olan evliliğiyle de sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü oyuncu kimi zaman hayatından kesitleri paylaşıyor kimi zaman aldığı yorumlara yanıt veriyor. Aramızda Kalmasın kameralarına konuşan Altuğ, bu kez de kariyerine dair yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi.