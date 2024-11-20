Bülent Şakrak'ın Hazal Kaya'nın Gerginliğini Anlattığı Anlar "Yakın Arkadaşını Böyle Zorbalayacaksın" Dedirtti

Bilenleriniz mutlaka vardır. Hazal Kaya ve Ali Atay ile Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti çok uzun süredir yakın arkadaşlar. Ailecek sık sık görüşen ünlü çiftler sosyal medya hesaplarından da birbirlerini paylaşıyorlar. Hatta Bülent Şakrak katıldığı neredeyse her programda Hazal Kaya ile olan ilişkisine mutlaka değiniyor. Geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler'in programına konuk olan Şakrak, yine Kaya ile olan ilişkisini anlattığı anlar ile gündeme geldi.