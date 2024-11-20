Bülent Şakrak'ın Hazal Kaya'nın Gerginliğini Anlattığı Anlar "Yakın Arkadaşını Böyle Zorbalayacaksın" Dedirtti
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Bülent Şakrak'ın Hazal Kaya'nın Gerginliğini Anlattığı Anlar "Yakın Arkadaşını Böyle Zorbalayacaksın" Dedirtti
Bilenleriniz mutlaka vardır. Hazal Kaya ve Ali Atay ile Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti çok uzun süredir yakın arkadaşlar. Ailecek sık sık görüşen ünlü çiftler sosyal medya hesaplarından da birbirlerini paylaşıyorlar. Hatta Bülent Şakrak katıldığı neredeyse her programda Hazal Kaya ile olan ilişkisine mutlaka değiniyor. Geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler'in programına konuk olan Şakrak, yine Kaya ile olan ilişkisini anlattığı anlar ile gündeme geldi.
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Takip edenler mutlaka bilir, Hazal Kaya ve Ali Atay ile Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti çok uzun süredir yakın arkadaşlar.
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Sık sık birlikte vakit geçiren ünlü çiftlerimiz tabii ki sosyal medya hesaplarından da sık sık paylaşım yapıyorlar.
Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci çifti boşandıktan sonra ünlü çiftlerimiz ayrı ayrı görüşmeye devam etse de Bülent Şakrak'ın Hazal Kaya ile olan arkadaşlığı son hız devam ediyor.
Hatta Şakrak, katıldığı her programda mutlaka Hazal Kaya ile olan ilişkisine değiniyor. Arasından su sızmadığı yakın arkadaşı Hazal Kaya'yı biraz da zorbalıyor.
Geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler'in Talk Show Perileri isimli YouTube programına konuk olan Şakrak, yine Hazal Kaya hakkında yaptığı açıklamalar ile gündeme geldi.
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Hazal Kaya için "O benim erkek versiyonum" diyen Bülent Şakrak Kaya'nın gerginliğinden bahsettiği anlar ile kahkahaya boğdu.
İşte o anlar 👇🏻
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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