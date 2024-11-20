Evlenince Düşünmeyi Bıraktığını Söyleyen Can Bonomo'nun Hanımcılıkta Zirveye Ulaştığı Anları Hatırlayalım!

Kendine has tarzı ve şarkılarıyla bilinen Can Bonomo, hem magazin hem müzik gündeminin en sevilen isimlerinden bir tanesi. Ünlü şarkıcı, 2018 yılında biricik sevgilisi Öykü Karayel ile dünyaevine girmiş ve 2021 yılında da oğlu Roman'ı kucağına alarak mutlu aile tablosunu tamamlamıştı. Bonomo, Karayel ile evlendiği günden bu yana aşk dolu pozları ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam etti. Geçtiğimiz aylarda Ali Sunal'ın programına konuk olan Bonomo'nun hanımcılıkta zirveye ulaştığı anlar da çok konuşulmuştu. Gelin o anları yeniden hatırlayalım!