Evlenince Düşünmeyi Bıraktığını Söyleyen Can Bonomo'nun Hanımcılıkta Zirveye Ulaştığı Anları Hatırlayalım!
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Evlenince Düşünmeyi Bıraktığını Söyleyen Can Bonomo'nun Hanımcılıkta Zirveye Ulaştığı Anları Hatırlayalım!
Kendine has tarzı ve şarkılarıyla bilinen Can Bonomo, hem magazin hem müzik gündeminin en sevilen isimlerinden bir tanesi. Ünlü şarkıcı, 2018 yılında biricik sevgilisi Öykü Karayel ile dünyaevine girmiş ve 2021 yılında da oğlu Roman'ı kucağına alarak mutlu aile tablosunu tamamlamıştı. Bonomo, Karayel ile evlendiği günden bu yana aşk dolu pozları ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam etti. Geçtiğimiz aylarda Ali Sunal'ın programına konuk olan Bonomo'nun hanımcılıkta zirveye ulaştığı anlar da çok konuşulmuştu. Gelin o anları yeniden hatırlayalım!
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2011'de Meczup'la hayatımıza giren Can Bonomo'yu mutlaka tanıyorsunuzdur. 2012'de Eurovision'da ülkemizi temsil eden ünlü şarkıcı o günden bu yana ününe ün katmış, magazin gündeminin en sevilen isimlerinden biri olmuştu.
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2018 yılında biricik sevgilisi Öykü Karayel ile dünyaevine giren Can Bonomo, 2021 yılında da oğlu Roman'ı kucağına alarak mutlu aile tablosunu tamamlamıştı hatırlarsanız.
Bilenler bilir, kimi zaman mutlu aile pozlarıyla kimi zaman aşk dolu açıklamalarıyla çok konuşulan Can Bonomo'nun dillere destan da bir hanımcılığı var!
Geçtiğimiz aylarda Ali Sunal'ın "Ali ile Aramızda" isimli programına konuk olan Can Bonomo, eşi Öykü Karayel ile evlendikten sonra düşünmeyi bıraktığını açıklayarak hem çıtayı yükseltmiş hem de seyircileri kahkahaya boğmuştu.
Gelin önce o anları bir hatırlayalım daha sonra da Can Bonomo'nun erkekliğin şanından olan hanımcılık seviyesine gelen yorumlara bir göz atalım!
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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