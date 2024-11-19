İkinci Kerimcan Durmaz Vakası mı? Hülya Avşar'ın Programını Terk Eden Nihat Doğan Çok Sert Çıkıştı!
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İkinci Kerimcan Durmaz Vakası mı? Hülya Avşar'ın Programını Terk Eden Nihat Doğan Çok Sert Çıkıştı!
Kaynak: https://www.posta.com.tr/galeri/nihat...
Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sık sık gündeme gelen Hülya Avşar, şimdilerde YouTube'da yayınladığı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programı ile konuşuluyor biliyorsunuz ki. Hülya Avşar, konuklarına sorduğu sorular nedeniyle de çoğu zaman eleştiri topluyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Kerimcan Durmaz da Hülya Avşar'ın sorularından rahatsız olduğunu ve manipüle edildiğini açıklamıştı. Posta'nın haberine göre bu kez de Aşar'ın programına konuk olan Nihat Doğan çekimler sırasında sinirlenerek programı terk etti.
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Yıllara meydan okuyan güzelliği ve sosyal medya açıklamaları ile magazin gündeminin en gözde isimlerinden bir tanesi olan Hülya Avşar, son dönemlerde YouTube'da yayınladığı "Bir Hülya Avşar Sohbeti" isimli programıyla gündeme geliyor biliyorsunuz ki.
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Bazen konuklarına cevaplaması zor sorular soran, bazen pot kıran Hülya Avşar'ın programının her yeni bölümü sosyal medyada olay oluyor diyebiliriz.
Hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda programında Meryem Uzerli'yi konuk eden Avşar, "Neden evlenmediler seninle?" sorusu ile çok eleştirilmiş...
Daha sonra da Kerimcan Durmaz, Avşar'ın sorularından rahatsız olduğunu açıklayarak manipüle edildiğini ve köşeye sıkıştığını söylemişti.
Posta'nın haberine göre bu kez Hülya Avşar'a çıkışan isim Nihat Doğan oldu. Avşar'ın programına konuk olan Doğan, çekim sırasında sinirlerine hakim olamayınca programı terk etti.
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"Hülya’dan beklemediğim bir üstten bakış gördüm. Bir sanatçı, bir sanatçıya böyle davranmamalı. Sen yılların Hülya Avşar’ıysan, ben de Nihat Doğan’ım!" diyen ünlü isim Avşar'a çok sert çıkıştı.
Doğan, "Ben manav veya bakkal değilim. Orada misafiriyim ama resmen döver gibi sorular sordu. Sonunda dayanamadım, masadan kalkıp gittim.” açıklamalarında bulundu.
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Lisans Bölümü mezunu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Yüksek Lisans öğrencisiyim. Bugüne kadar öğretmenlik ve editörlük görevinde bulundum. 2022 yılından bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve magazin kategorisinde içerik üreterek biraz dedikodu seven herkes için magazin gündeminin nabzını tutuyor, sizleri ucu bucağı olmayan magazin dünyası ile buluşturuyorum.
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