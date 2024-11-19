İkinci Kerimcan Durmaz Vakası mı? Hülya Avşar'ın Programını Terk Eden Nihat Doğan Çok Sert Çıkıştı!

Yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sık sık gündeme gelen Hülya Avşar, şimdilerde YouTube'da yayınladığı 'Bir Hülya Avşar Sohbeti' programı ile konuşuluyor biliyorsunuz ki. Hülya Avşar, konuklarına sorduğu sorular nedeniyle de çoğu zaman eleştiri topluyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda Kerimcan Durmaz da Hülya Avşar'ın sorularından rahatsız olduğunu ve manipüle edildiğini açıklamıştı. Posta'nın haberine göre bu kez de Aşar'ın programına konuk olan Nihat Doğan çekimler sırasında sinirlenerek programı terk etti.