Hayattaki En Büyük Korkusunu Açıklayan Tolga Sarıtaş'ın Bardak Kabusu "Sen Aslında Bizmişsin" Dedirtti!
Hayattaki En Büyük Korkusunu Açıklayan Tolga Sarıtaş'ın Bardak Kabusu "Sen Aslında Bizmişsin" Dedirtti!
Yakışıklılığıyla gönülleri çelen ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, magazin gündeminin en sevilen isimlerinden bir tanesi. Başarılı oyunculuğu, samimiyeti ve açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Sarıtaş, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in YouTube programına konuk oldu. Anıları ile izleyiciyi kahkahaya boğan Sarıtaş, özel hayatıyla ilgili de samimi itiraflarda bulundu. Ünlü oyuncunun hayatta en çok korktuğu durumu anlattığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu!
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Güneşin Kızları dizisiyle hayatımıza giren, o günden itibaren de gerek başarılı oyunculuğu gerek yakışıklılığıyla magazin gündeminin gözde isimlerinden biri olan Tolga Sarıtaş'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Hatırlarsanız ünlü isim geçtiğimiz haziran ayında moda dünyasının önemli ismi Zeynep Mayruk'la dünyaevine girmiş, eşine aşkını her fırsatta haykıran ünlü oyuncunun "evlilikte bereket varmış" açıklaması da çok konuşulmuştu.
Şimdilerde Teşkilat dizisi ile izleyici ekran başına kilitleyen ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk oldu.
Özel hayatına dair anlattığı anılar ile kahkahaya boğan Tolga Sarıtaş, samimi itiraflarıyla da hem eğlendi hem çok eğlendirdi. Hatta ünlü oyuncu hayattaki en büyük korkusunu bile açıkladı!
"Bir başkasının bardağı benim bardağımla karışırsa o gün benim için bitti, ama öyle böyle değil hayatım bitti" diyen Tolga Sarıtaş, en büyük korkusunun bardağının karışması olduğunu söyledi.
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Gelin önce o anlara bakalım 👇🏻
Şimdi de tıpkı Tolga Sarıtaş gibi düşünen sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına 👇🏻
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