Hayattaki En Büyük Korkusunu Açıklayan Tolga Sarıtaş'ın Bardak Kabusu "Sen Aslında Bizmişsin" Dedirtti!

Yakışıklılığıyla gönülleri çelen ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, magazin gündeminin en sevilen isimlerinden bir tanesi. Başarılı oyunculuğu, samimiyeti ve açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Sarıtaş, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in YouTube programına konuk oldu. Anıları ile izleyiciyi kahkahaya boğan Sarıtaş, özel hayatıyla ilgili de samimi itiraflarda bulundu. Ünlü oyuncunun hayatta en çok korktuğu durumu anlattığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu!