"Bir Evim Varsa Onun Sayesinde": Hakan Meriçliler'den Vural Çelik Tartışmasında Gülse Birsel'e Büyük Destek!

2000'li yılların en sevilen dizilerinden biri olan Avrupa Yakası'ndaki Kubilay karakteri ile hafızalarımıza kazınan Vural Çelik, 17 Ekim'de evinde ölü bulunmuştu hatırlarsanız. Ünlü ismin vefatı sanat camiasını yasa boğarken Gülse Birsel'in Çelik için yayınladığı veda yazısı ise büyük tepki çekmişti. Birsel aldığı tepkilerden sonra paylaşımını silse de Gülse Birsel ve Vural Çelik tartışması haftalarca devam etmiş kimileri ünlü ismi savunurken kimileri de çok eleştirmişti. Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre Yalan Dünya dizisinde Birsel ile birlikte rol alan Hakan Meriçliler'den Gülse Birsel'e destek geldi.