"Bir Evim Varsa Onun Sayesinde": Hakan Meriçliler'den Vural Çelik Tartışmasında Gülse Birsel'e Büyük Destek!
"Bir Evim Varsa Onun Sayesinde": Hakan Meriçliler'den Vural Çelik Tartışmasında Gülse Birsel'e Büyük Destek!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/magazin/h...
2000'li yılların en sevilen dizilerinden biri olan Avrupa Yakası'ndaki Kubilay karakteri ile hafızalarımıza kazınan Vural Çelik, 17 Ekim'de evinde ölü bulunmuştu hatırlarsanız. Ünlü ismin vefatı sanat camiasını yasa boğarken Gülse Birsel'in Çelik için yayınladığı veda yazısı ise büyük tepki çekmişti. Birsel aldığı tepkilerden sonra paylaşımını silse de Gülse Birsel ve Vural Çelik tartışması haftalarca devam etmiş kimileri ünlü ismi savunurken kimileri de çok eleştirmişti. Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre Yalan Dünya dizisinde Birsel ile birlikte rol alan Hakan Meriçliler'den Gülse Birsel'e destek geldi.
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2000'li yılların en sevilen dizilerinden biri olan Avrupa Yakası'ndaki Kubilay karakteri ile akıllarımızda yer edinen Vural Çelik, 17 Ekim tarihinde evinde ölü bulunmuş, ünlü ismin kalp krizi sonucunda vefat ettiği öğrenilmişti hatırlarsanız.
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Vural Çelik ile yıllarca aynı dizide birlikte rol alan Gülse Birsel'in cenazeye katılmaması ve daha sonra Çelik için yayınladığı veda yazısı büyük tepki çekmiş, Gülse Birsel aldığı tepkilerin ardından paylaşımını kaldırmak zorunda kalmıştı.
Gülse Birsel'in vedası haftalarca gündemden düşmezken birçok kişi ünlü oyuncuyu çok eleştirmişti hatırlarsanız. Ancak Gülse Birsel'e destek olan isimler de yok değildi tabii.
Ünlü oyuncuya destek veren isimlerden bir tanesi de Yalan Dünya dizisinde uzun zaman Gülse Birsel ile birlikte çalışan Hakan Meriçliler oldu!
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre Nişantaşı'nda objektiflere takılan Meriçliler, Birsel'e yapılan eleştirilerin gereksiz olduğunu söyleyerek Gülse Birsel'in herkesin hakkını gözettiğini açıkladı.
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Yalan Dünyada 90 bölüm oynadığını söyleyen Meriçliler "Bence Gülse harika, çok hakkaniyetli, çok namuslu, çalışkan, meslektaşlarına iyi davranan birisidir. Onun haksızlığa uğramasına tahammül edemem. Bu gün bir evim varsa onun sayesindedir. Çünkü reklam film anlaşmasını bile kendisi yapmıştır. Evin fotoğraflarını yollayıp ‘lütfen bir reklam parasıyla bu evi al’ demiştir." açıklamalarında bulundu.
Gülse Birsel'in herkesin hakkı ne ise onu verdiğini savunan Meriçliler, ünlü oyuncunun çok hakkaniyetli biri olduğunu söyleyerek "Avrupa Yakası'nda Gazanfer Bey, Gülse Hanım’ın rolünü kabul ettiği için 'Yalan Dünya dizisinde sokağın adı Gazanfer Özcan Sokağıydı. Eşi Gönül Hanım'ın evi çok uzaktaydı kendisine sete yakın yerde ev tutup şoför ayarlamıştır" açıklamalarında da bulundu.
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