Eski Dostlara Ne Oldu? Eskinin Nazlı Kayı'sı Şimdinin Sabancı Gelini Aslışah Alkoçlar ile Neden Küstü?

Nazlı Kayı ve Aslışah Alkoçlar yıllar önce çok yakın arkadaşlardı hatırlarsanız. O dönem Aslışah Alkoçlar Hakan Sabancı ile bir ilişki yaşamış ve Nazlı Kayı'nın da Hacı Sabancı ile tanışmasına vesile olmuştu. Daha sonra ise Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı ilişki yaşamaya başlamış, Kayı resmen Sabancı gelini olmuştu. Tam o dönemde Nazlı Kayı ile Aslışah Alkoçlar'ın dostluğu ise sona ermişti. Peki ünlü isimler neden küstü?