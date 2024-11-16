Eski Dostlara Ne Oldu? Eskinin Nazlı Kayı'sı Şimdinin Sabancı Gelini Aslışah Alkoçlar ile Neden Küstü?
Eski Dostlara Ne Oldu? Eskinin Nazlı Kayı'sı Şimdinin Sabancı Gelini Aslışah Alkoçlar ile Neden Küstü?
Nazlı Kayı ve Aslışah Alkoçlar yıllar önce çok yakın arkadaşlardı hatırlarsanız. O dönem Aslışah Alkoçlar Hakan Sabancı ile bir ilişki yaşamış ve Nazlı Kayı'nın da Hacı Sabancı ile tanışmasına vesile olmuştu. Daha sonra ise Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı ilişki yaşamaya başlamış, Kayı resmen Sabancı gelini olmuştu. Tam o dönemde Nazlı Kayı ile Aslışah Alkoçlar'ın dostluğu ise sona ermişti. Peki ünlü isimler neden küstü?
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Şimdilerde Sabancı gelini olan Nazlı Sabancı'yı bir zamanlar Nazlı Kayı olarak tanıyorduk biliyorsunuz ki. Nazlı Kayı sosyetenin genç isimlerinden Aslı Alkoçlar ile de çok yakın arkadaştı hatırlarsanız.
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O dönemlerde Alkoçlar Hakan Sabancı ile birlikteydi. Hatta Hacı Sabancı ile Nazlı'nın tanışmasına da yine Aslışah Alkoçlar vesile olmuştu.
Daha sonra ise Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı aşk yaşamaya başlamış hatta çifti ilk kez Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın düğününde görmüştük.
Ancak Nazlı Kayı Sabancı ailesine giriş yaparken ailenin gelini olması beklenen Aslışah Alkoçlar'ın Hakan Sabancı ile olan ilişkisi sona erdi. Bir de üstüne Aslışah Alkoçlar'ın 'yakın dostu' Nazlı Kayı ile arası bozuldu.
İkilinin arasının bozulması hakkında ortaya birçok da iddia atıldı tabii. Kimileri 'Sabancı planı tuttu" dedi, kimileri yakın arkadaşların arasının Şeyma Subaşı nedeniyle bozulduğunu iddia etti.
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"Şeyma ne alaka?" diyecek olursanız o konu da epey derin. Hatta işin içinde Burcu Esmersoy bile var!
Yani özetleyecek olursak ikilinin arası biraz Sabancılar biraz da Şeyma Subaşı nedeniyle bozuldu. Peki bu kadarla kaldı mı? Tabii ki hayır!
İkili küstükten sonra birbirlerine gönderme yapmadan edemedi tabii! Hatırlarsanız Nazlı Sabancı geçtiğimiz yıllarda Alem dergisi için poz vermiş ve o pozları Instagram hesabından paylaşmıştı.
Aslışah Alkoçlar ise Sabancı'nın paylaşımından sadece birkaç saat sonra yıllar önce henüz küçücükken ailesiyle birlikte Alem dergisinin kapağı için verdikleri bu pozu paylaşarak "Bakın bazı şeyler hiç değişmiyor" notunu düşmüştü.
Eski dostlar daha sonra birkaç organizasyonda karşılaşsa da aralarında herhangi bir barış imzalanmadı. Sizce Aslışah Alkoçlar ve Nazlı Sabancı ilerleyen yıllarda barışır mı? Yorumlarda buluşalım!
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